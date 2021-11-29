【害己害人】帶傷風大女遊迪士尼被批播毒　港媽投稿稱為女慶生：不想失約

▲ 港媽稱自己要為女兒慶祝生日，不想失約。

早前有港媽為傷風的女兒請病假後，卻帶她和細仔去迪士尼遊玩，最終同行的自己和細仔也中招生病，細仔更發高燒至39.3°C。事件在網絡引起熱論，大批網民責罵港媽到處播毒。涉事的港媽昨日（28日）在社交媒體專頁投稿，稱帶女兒遊園時，女兒已退燒，而且當日是女兒正日生日，不想違背帶她到迪士尼的承諾。

已看醫生及退燒

帶小朋友到迪士尼的港媽，昨日在facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，她表示，大女早於入園前一日的大清早赴私家醫院求醫，經過一整日及翌日大半日休養和藥物治療，女兒已經退燒一日一夜，鼻水亦已凝固，沒有長流，精神狀態回復正常。

因此，她和家人衡量過後，最終決定在下午帶她到迪士尼，全程配戴口罩，並常常為女兒消毒雙手，亦遠離人多密集的地方。至於向學校告假，是因為課室是密閉空間，加上與同學有緊密接觸，家長不在身邊控制，擔心會有風險。

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為女兒慶生不想失約

她明白，最理想是待大女痊癒，完成所有藥物療程才出發，

入園當日是她正日生日，我們不想失約，違背帶她到迪士尼的承諾。

港媽暗批截圖上網公審她的友人，她稱在facebook分享此事是想和朋友交流、分享生活點滴，所以沒必要長篇大論像論文一樣詳細交代來龍去脈，。對於這件事在不同社交平台和媒體上發酵和轉載，我實在始料不及」。

不過我深切明白家長的顧慮。生仔的確沒有考牌，但知識和經驗總在育兒的每一步過程中累積和體會。祝你們一家身體健康，仔女聽教聽話。

不少網民對於港媽的「澄清」不收貨，認為她為了「不想失約」，罔顧其他人的健康和安全，做法十分自私。點擊睇更多網民留言：

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文章內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯：王明芳