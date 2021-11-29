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【消費陷阱】薛凱琪自爆買入電弧打火機　網民提醒：犯法都唔知

娛樂 10:26 2021/11/29

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熱門 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

薛凱琪已將使用電弧打火機的短片刪除。

藝人經常在社交平台分享網購產品，近日歌手薛凱琪（Fiona）在IG分享一段短片，片中是示範以電弧打火機點燃蠟燭，而薛凱琪就留言「買咗佢好開心」，暗示已購入此產品，但此電弧打火機在港屬違禁品，因此網民即提醒Fiona要注意。

薛凱琪昨晚在IG分享一段使用電弧打火機的片，雖然未見使用者樣子，不過Fiona就留言：「是不是我見識少，我真係從來冇見過，買咗佢我真係好開心。USB充電真係好環保！」

薛凱琪曾發布用電弧打火機短片，雖後來已刪除，但也有被網民截圖。（網上圖片））

或觸犯法例

短片發布發布後，即引來網民爭相觀看及熱議，亦有網民提醒薛凱琪在香港使用電弧打火機隨時違法，並勸她刪除貼文，有網民留言：「你今次真係見識少，犯法都唔知！」

短片發布約半晚後，今日薛凱琪已把短片刪除。

【新冠肺炎】薛凱琪曾跟確診施匡翹合照 Fiona檢驗收到測試結果

最新影片：炎明熹訪問

電弧打火機是一款用USB充電的打火機，但因電弧打火機部分構造跟電槍相若，故在香港被列為違禁物品。

    點擊圖片放大
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日前警方就在兩間電子產品店檢獲75個電弧打火機，並以涉嫌無牌經營槍械或彈藥，拘捕兩名男負責人。警方強調電弧打火機可產生電流及對人體造成傷害，同時有機會違反《火藥及彈藥條例》，一經定罪，最高可處罰款10萬元及監禁14年；而無牌經營槍械或彈藥罪名，可處罰款10萬元及監禁10年。 
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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