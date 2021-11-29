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【新冠肺炎】許樹昌指Omicron攻擊力更強　但未有流出社區不影響通關

社會 10:15 2021/11/29

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許樹昌指Omicron恐攻擊力更強，但未有流出社區不影響通關。（資料圖片）

非洲南部出現變種新冠毒株Omicron，引起全球恐慌。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌在一個電台節目上表示，Omicron有多個基因突變，擔心攻擊力更強、令疫苗功效打折扣。而本港目前發現的兩宗Omicron變種病毒確診個案，均在檢疫酒店發現，未有流出社區，相信只要繼續做好外防輸入，不會影響與內地通關的進程。

許樹昌指，現時仍未有Omicron的詳細數據，包括潛伏期、傳播性等，但Omicron有大量基因突變，相信攻擊力會比Delta變種病毒更高，呼籲市民應盡快接種疫苗，尤其免疫系統失調人士、長者、長期病患者等。他又認為「疫苗護照」是大勢所趨，其他國家都有同樣要求，同意政府透過「疫苗護照」推動接種，認為有關安排可以提高長者接種率。

他指，本港兩宗涉及Omicron的個案，均已接種復必泰疫苗，只有喉嚨痛，未有其他病徵。對於從非洲南部8個國家的港人回港後，首7日須先到竹篙灣檢疫中心檢疫，然後再到酒店檢疫14日。許樹昌指，數據顯示感染Omicron的患者，首7日的病毒量最高，發現超過9成的陽性個案，所以首7日的風險最高，而竹篙灣檢疫中心的空氣較流通，對採集樣本的工作人員風險較低，認為最好能在竹篙灣完成21日檢疫隔離。 

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷在另一個電台節目表示，必須加強外防輸入，避免新變種病毒流入社區。他指不少國家採取「與病毒共存」策略，很容易會造就新變種病毒株出現，要思考有關策略是否可行。他又建議當局安排所有由南非及有Omicron變種病毒爆發地區抵港人士，在竹篙灣檢疫中心完成21日隔離檢疫，亦要收緊機組人員檢疫安排，實施閉環管理或取消豁免。

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責任編輯：李榮忠

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