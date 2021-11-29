【商場活動】水上廣場Landmark North x Yeastken「焗出快樂聖誕」　必影7米高麵包犬聖誕樹

▲ Landmark North上水廣場x Yeastken《焗出快樂聖誕》開始啦！

聖誕臨近，各商場也放了不少燈飾吸客。Landmark North上水廣場與聯乘日本著名的可愛治療角色系列《Yeastken》，以萌爆剛出爐麵包犬造型為主題，打造4大打卡熱點，齊齊焗出快樂聖誕！

▲ Landmark North上水廣場展場中還有不少麵包犬的打咭位！ （相片來源︰上水廣場）

這《麵包犬》是日本著名的可愛治療角色系列，將麵包結合不同可愛的狗狗模樣，製造出一系列新誕生的萌爆角色。麵包犬是一種像麵包、又像可愛狗仔，不可思議的生物。今個聖誕超可愛治癒系角色《麵包犬》9大經典角色將換上聖誕服飾在上水廣場軟綿綿登場。

▲ 只需消費滿指定金額或憑指定The Point by SHKP會員儲積分，即可換領此麵包犬暖笠笠公仔 。（相片來源︰上水廣場）

活動期間，上水廣場2樓中庭將設有近7米高的麵包犬巨型聖誕樹，柴犬麵包、土佐犬紅豆麵包、薩摩耶菠蘿麵包、博美手撕麵包等深受歡迎的角色，將首度換上聖誕裝束化身聖誕禮物，堆疊出趣味十足又吸睛的聖誕樹與您歡度佳節。聖誕樹前還有一隻1.5米高，超過2米長巨型柴犬麵包，以萌爆聖誕造型讓大家合照。

▲ 聖誕期間，上水廣場也推出自家曲奇。（相片來源︰上水廣場）

商場5樓戶外位置首度開放並打造成Pet Pet夢幻光影花園，站在巨型霓虹燈麵包犬旁，擺出各種賣萌表情，一同拍下炫亮歡欣的照片。平台還設置了光影動感互動裝置，玩家踏上麵包犬腳印，燈光會隨之舞動，每個舞步亦配襯獨有聲效，令人如置身快樂聖誕場境中。

▲ 上水廣場ABC Bakery獨家發售各式糕點，賣相可愛。（相片來源︰上水廣場）

同層212號鋪更打造成柴犬治癒繪本所及甜品期間限定店，除展出Yeastken 麵包犬漫畫繪本外，期間限定店更發售由Hami Bakery主理的聖誕限定版甜品，及首度聯乘上水廣場ABC Bakery期間限定獨家發售「麵包犬軟綿綿厚吐司及「麵包犬日式燒餅」，萌味十足！

Landmark North上水廣場x Yeastken《焗出快樂聖誕》

日期：即日至2022年1月2日 (日)

地點：上水廣場各樓層

地址：上水龍琛路39號 (港鐵上水站A4出口)

時間：10am 至10pm

記者︰馮柏偉