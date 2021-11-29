【安心出行】平機會已去信政府　建議開發其他工具方便使用安心出行

▲ 平機會已去信政府，建議開發其他工具方便使用安心出行。（資料圖片）

政府早前宣布由下個月9日起，市民進入食肆要強制使用安心出行程式，亦未有公布豁免人士。平機會主席朱敏健在一個電台節目表示，收到不同團體的意見，已去信政府轉達意見，並提出建議。而相關措施是否涉及歧視，他回應做法很容易落入歧視的範圍，惟如措施目的是爲了公共健康，是合理及必須，就算造成不公平，亦不會違反歧視條例。

平機會主席朱敏健在一個電台節目表示，平機會收到來自盲人、殘疾人士及老人團體反映，指有關人士在使用安心出行時遇到困難。平機會已去信政府轉達意見，並提出建議，有關場所的安心出行二維碼告示上，加上凸字，方便盲人使用，又建議政府開發智能電話以外的工具，以電子手錶、個人身份證或八達通等配合安心出行程式。

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責任編輯：李榮忠