【TOPICK 診症室】斜視可從訓練改善視力　嚴重個案或須接受手術

發現兒童出現斜視問題後，其實有不同的治療方法，中大眼科及視覺科學學系副教授任卓昇表示，除了一般戴眼鏡去糾正外，還有一些訓練眼睛的運動，但最嚴重的個案就可能需要考慮做手術。

任卓昇在接受TOPick訪問時提到，斜視會造成三大問題，第一是失去立體感。當兩隻眼不是一同聚焦時，就會失去立體感，無法正確判斷距離，會導致可能經常跌倒。第二是有機會導致弱視眼，因斜視令到只側重使用其中一隻眼，腦部就會慢慢不去發展另一隻眼，造成弱視眼。第三，其實有斜視眼會影響外觀，可能會影響小童的自尊心、交際能力。

任卓昇指通常都是圍繞這三方面去幫小童改善斜視情況，首先戴眼鏡在任何種類的斜視都很重要，因為可以讓雙眼都能看得清楚，令雙眼重拾溝通、連結。此外，亦有一些眼睛的運動、練習，訓練雙眼的融視力。而一些嚴重的情況，就可能需要考慮做手術。

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記者：李榮忠