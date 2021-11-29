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【天氣轉冷】東北季候風補充今晚抵港　明日天氣轉涼周三早上多區僅13度

社會 11:20 2021/11/29

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本港地區今日天氣預測天晴，日間乾燥。（資料圖片）

天文台今日（29日）表示，今周天氣繼續天晴及乾燥，受大陸氣流影響，早上華南沿岸雲量相當少，預期今日天晴乾燥，最高氣溫為26度，不過明天天氣開始轉涼，一股東北季候風補充在今晚至明天早上抵達華南沿岸地區，屆時轉吹較大北風，將涼的空氣帶到沿岸地區，展望周三及四市區氣溫跌至14至15度。

未來9天天氣預報。（天文台截圖）

天文台預測今日本港地區天晴，日間乾燥，吹和緩北至東北風，晚上離岸風勢清勁。展望未來數日天晴乾燥，明日天氣轉涼，本週中後期早上持續清涼。根據天文台未來9天天氣預報，明天（30日）天晴，日間乾燥，明早7時氣溫介乎17至19度；周三（12月1日）天晴，早晚清涼，日間非常乾燥，大部分地區早上7時氣溫跌至13至14度，其中錦田跌至12度。

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記者：余思嵐

 

 

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