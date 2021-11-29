【新冠肺炎】專家指轉檢疫地點有風險 倡南非抵港者於竹篙灣完成21日檢疫
因應非洲南部發現新變種病毒Omicron，港府早前要求曾逗留該8個地區、已完成接種疫苗的香港居民由南非回港後，須竹篙灣檢疫中心檢疫7日及每天進行病毒檢測，才可獲准到指定檢疫酒店完成餘下14天強制檢疫。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為有關安排奇怪，認為應安排有關人士在竹篙灣檢疫中心完成21日檢疫，避免檢疫時要轉換地點。
何栢良今早（29日）接受電台訪問時表示，病毒出現多個突變，擔心Omicron對疫苗成效大打折扣，而疫苗的生產商有能力生產研發針對變異病毒的新一代疫苗，惟研發時或會出現滯後情況。他強調疫苗對預防重症有一定成效，認為目前應做好加強疫苗接種工作，並鼓勵有需要人士接種第三劑疫苗。
至於港府針對變異病毒Omicron，要求由南非8個地點返港的港人，要在檢疫中心檢疫7天再轉到酒店檢疫，他形容有關安排「奇怪」，指相信從相關地方入境的港人數量不多，在檢疫時要轉換地點的安排不完善，而且檢疫酒店的漏洞亦未完全堵塞，認為應安排有關人士到竹篙灣檢疫中心完成21日檢疫，毋須「轉來轉去」。
他又認為，新變種病毒Omicron對香港與內地通關有一定影響，估計內地會對涉及機組人員豁免檢疫安排感到「不放心」。
內地方面有病毒機會走入社區的戒心好大。
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記者：郭詩詩