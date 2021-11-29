【新冠肺炎】專家指轉檢疫地點有風險　倡南非抵港者於竹篙灣完成21日檢疫

▲ 港大感染及傳染病中心總監何栢良認為應安排有關人士在竹篙灣檢疫中心完成21日檢疫。（資料圖片）

因應非洲南部發現新變種病毒Omicron，港府早前要求曾逗留該8個地區、已完成接種疫苗的香港居民由南非回港後，須竹篙灣檢疫中心檢疫7日及每天進行病毒檢測，才可獲准到指定檢疫酒店完成餘下14天強制檢疫。 港大感染及傳染病中心總監何栢良認為有關安排奇怪，認為應安排有關人士在竹篙灣檢疫中心完成21日檢疫，避免檢疫時要 轉換地點。

何栢良今早（29日）接受電台訪問時表示， 病毒出現多個突變， 擔心Omicron對疫苗成效大打折扣，而疫苗的生產商有能力生產研發針對 變異病毒的 新一代疫苗，惟研發時或會出現滯後情況。他強調疫苗對預防重症有一定成效， 認為目前應做好加強疫苗接種工作，並鼓勵有需要人士接種第三劑疫苗。

至於港府針對 變異病毒Omicron，要求由南非8個地點返港的港人，要在檢疫中心檢疫7天再轉到酒店檢疫，他形容有關安排「奇怪」，指相信 從相關地方入境的港人數量不多，在檢疫時要 轉換地點的安排不完善，而且 檢疫酒店的漏洞亦未完全堵塞，認為應安排有關人士到竹篙灣檢疫中心完成21日檢疫， 毋須「轉來轉去」 。

他又認為，新變種病毒Omicron對香港與內地通關有一定影響，估計內地會對涉及機組人員豁免檢疫安排感到「不放心」。

內地方面有病毒機會走入社區的戒心好大。

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記者：郭詩詩