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【明星豪宅】陳茵媺陪子女家中裝飾聖誕樹　陳豪一家五口2200呎海景豪宅曝光【多圖】

娛樂 11:47 2021/11/29

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陳豪、陳茵媺與三名子女居於海景豪宅。

陳茵媺（Aimee）自與陳豪於2013年結婚，一直都主力照顧家庭與孩子，身為三孩之母的她不時於社交平台分享一家人的溫韾日常。Aimee昨日（28日）在社交平台上載自己與子女在家中裝飾巨型聖誕樹的相，令2,200呎豪宅再次曝光！

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Aimee在社交平台以英文發文，指一家已經準備好過聖誕，又早於兩星期前已放置聖誕樹，不過子女在才完成為聖誕樹裝飾。

家中放巨型聖誕樹

從相中所見，走簡約風的大廳內置有一大棵聖誕樹，樹下也放了不少裝飾，充滿濃濃的節日氣氛。囡囡Camilla落力地佈置聖誕樹，Aimee瞇起眼兼甜笑，坐於聖誕樹前「打卡」。

除此之外，窗下也掛了五隻聖誕襪，分別寫有Daddy、Mommy、Aiden、Nathan、Camilla，即是屬於陳豪夫婦與三名子女，十分可愛。

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豪宅坐擁海景

相中也看到豪宅坐擁巨型海景，有指月租超過10萬。而陳豪一家原本住在大埔比華利山，有指為了三名子女的學業而搬至港島的南灣嘉麟閣。

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Amiee曾於社交平台分享今年年初搬屋的過程，包裝物件、新屋設計、組裝傢私等都由親力親為，更同時照顧三名子女。

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Amiee也有分享過一家於家中舉行生日派對，又有一家五口於農曆新年期間在一大棵桃花前的合照。

撰文 : TOPick柴犬出動

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