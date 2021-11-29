【身體健康】經歷人生三大重擊領悟人生　張衛健減產兩年親述感人原因

▲ 經歷人生三大重擊有所領悟，張衛健親述減產兩年主要原因。

現年56歲的藝人張衛健（Dicky），自從前年於TVB播出的劇集《大帥哥》後，並未有見到他的作品再度面世。近日他參加內地綜藝節目《追光者！》，獻唱其經典歌曲《身體健康》，提起他近年減產的主要原因。

Dicky早於2000年已經北上發展，算是第一批「北漂」的香港藝人，而當時他的作品仍然受著「娘家」TVB的喜愛，當中的《機靈小子》、《新楚留香》、《少年張三豐》、《齊天大聖孫悟空》、《功夫足球》等等，仍然被TVB購入播出。

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▲ 自從前年播出的《大帥哥》，Dicky已經沒有再擔演任何戲劇作品。（微博圖片）

後來Dicky主力接拍內地劇集，直到2017年才應邀「回巢」，開拍劇集《大帥哥》並於翌年播出，此後未再見到Dicky主演的作品、不論劇集還是電影的推出，只有曾經客串了一部天主教的微電影。

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▲ 但Dicky仍有間中出演內地綜藝節目。（微博圖片）

兩年休息後的體悟

近日他參演了內地綜藝節目《追光吧！》，在節目中獻唱廣東話歌曲《身體健康》，而在獻唱之前，他慢慢道出心聲，講出這段時間來的感悟：

曾經在我的眼裡，只有事業、愛情、家庭、朋友，我認為只要我擁有這一些，我就是擁有了一切。直到有一天，我心愛的人離開了我，永遠地離開了我之後，我才猛然發現，怎麼一直以來最重要的那樣東西，健康，我看得那麼必然呢？所以今天我特意穿了一套運動裝，以這首歌《身體健康》，祝福大家身體健康。

▲ 在節目中Dicky講到「眼濕濕」。（影片截圖）

Dicky所提到失去心愛的人，相信正是2018年初其胞弟張衛彜 （Henry）在家中突然猝逝，令他心有遺憾。當年Dicky初入行之時，二弟Henry曾經擔任過他的經理人，有傳二人因金錢而反目。後來Henry曾患上抑鬱及燥狂症，令兄弟關係變得更差，減少來往，最後發現Herny陳屍家中的，是張家的三弟張衛基。

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▲ Dicky與胞弟Henry。（網上圖片）

太太流產後緊陪照顧

除了這件事之外，Dicky亦經歷過痛失家人的傷痛。當年Dicky與內地女演員張茜因合作拍劇而結緣，二人在1999年內始拍拖，並在2004年在南京領證結婚，但當時未有公開消息，直到2007年二人再於北京正式註冊，翌年四月Dicky向媒體宣布，懷孕8個月的張茜不幸流產。

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▲ 二人相戀超過20載。（微博圖片）

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此後Dicky亦有大量減產，減少了擔演劇集的要角，花費大量時間陪伴太太走出喪嬰之痛，這亦為二人超過20年的感情種下非常穩固的根基。即使近日因為疫情的關係，二人分隔兩地一年半，仍然無損夫妻之間的信任與感情。

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▲ 夫妻之間感情非常穩固。（微博圖片）

另外，出名孝順的Dicky於2013年亦遇上另一次傷痛事件，其母余嘉碧在酒店泳池遇溺，馬上送院搶救，一度需要留醫深切治療部，後來幸好找到特殊治療法，張母慢慢康復過來。

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▲ Dicky更加珍惜與母親相處的時光。（微博圖片）

經歷過三大人生的傷痛，Dicky更加深明家人和健康的重要性，花費極大部份的時間陪伴母親及愛妻，身在香港的時間每日都會與母親飲茶、陪做運動、送她到興趣班。而跟太太結婚後，亦非常懂得婚姻保鮮法，由於張茜多年來與母親同住，婚後Dicky亦不想太太為他放棄家人，所以不會強逼太太移居香港，寧願自己花時間往來甚至隔離，給予雙方足夠的空間與信心。

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而Dicky亦比過往更加著重健康的重要，在港時除了會陪媽媽做些簡單的運動，他亦會花時間去踩單車、游水，太太張茜在家也會做很多體能運動，希望能保持健康的身心。