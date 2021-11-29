【恐怖垃圾屋】夫婦購租置單位上車後陷入惡夢　驚揭鄰宅為恐怖曱甴屋：像異形變種

▲ 將軍澳景林邨驚現恐怖曱甴屋。

上車夢是不少人心願，但當買入新屋後發現鄰居竟是「曱甴屋」，相信都會是最大惡夢。TVB節目《東張西望》最近就報道，有市民以綠置居計劃成功購入將軍澳景林邨一個400多呎租置單位，上樓時發現竟然有鄰居囤積垃圾成癮，屋內堆滿雜物，引來「曱甴大軍」長期充斥走廊，甚至爬入鄰宅，令事主備受困擾，噩夢頻生。

劉先生接受《東張西望》訪問時表示，他早前透過綠置居計劃，花了70多萬元買入景林邨景桃樓一個租置單位，他形容中籤時很開心，感覺猶如「中了六合彩」般。

而由於政策規定，劉先生買樓前不獲安排視察單位，一直到落訂後，他才和太太一起到新居視察環境。未料他卻發現走廊驚傳惡臭味，透過街坊口中才得知原來鄰宅是一間垃圾屋。而從觀眾提供片段可見，該單位女戶主更試過徒手執起走廊上的死曱甴，十分恐怖：

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拍攝團隊其後親身上門，見活生生的曱甴在走廊遊走，但仍目睹有數隻曱甴屍體，原來較早前曾有滅蟲隊伍來進行清潔工作。而受影響住戶葉太受訪時稱，曾目睹涉事單位女戶主在執垃圾，又指她的單位內散發惡臭，令整條走廊也瀰漫臭味，要閉氣行走。在採訪期間，涉事女戶主突然現身，更與街坊發生口角：

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由於涉事單位十分滋擾，葉太及鄰居曾嘗試找房署，但都未能解決事件。為了對付「曱甴大軍」，街坊已長期做好清潔，但劉先生就透露都是徒勞無功：「街坊怎樣關窗也好，曱甴還是能爬進來，非常大，像異形變種。」劉先生表示，事件對他造成極大困擾，每晚發噩夢，更與太太經常吵架，直指是陷入兩難局面。

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責任編輯：羅嘉欣