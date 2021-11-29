【英國升學】英國BNO移民致熱門地區淪陷 升學專家分析搵屋定搵學校先後次序

▲ 持BNO移民英國，首先搵屋還是搵學校。

「準備移民應該先搵學校，抑或先搵屋住？」這是其中一個我最常收到的家長查詢。與許多家長溝通後，我大概總結出他們的想法，從而歸納出以下三類型的家長。若不想你的移民工程進行到一半才發現結果與期望有落差，請細閱以下分析，對號入座！

穩陣型家長

如果你為人穩陣，想先鎖定住處安頓好，最安全的做法是先找租盤，確定自己在該地區有住址，才申請報讀學校。因英國的教育系統比較完善，只要你有政府住址證明，當地政府都會安排原區就讀，確保小朋友不用山長水遠跨區就讀。

進取型家長

如果你早就目標明確，鎖定心儀的學校，我建議先自設「校網」，在心儀的學校以外再多選兩、三間後備學校，令家長依然可以敲定居住的區域。就算最心儀的學校學額爆滿，也有兩手準備，不至於落到「學校又無，又住得偏僻」的尷尬情況。

但由於熱門地區已淪陷，所以此做法仍有機會在居住的問題出意外。曾有家長為小朋友報讀熱門地區的學校後，才發現該區租盤已經爆滿，最後只能搬到與學校距離較遠，返學車程近乎一個半小時的地方落腳。類似的「烏龍」情況已屢見不鮮，英國的跨區車程最低消費以小時來計算，與香港相差甚大，千萬不要高估自己對日復日悠長車程的容忍度。

「出外靠朋友」型家長

如果你在英國有熟人或親戚朋友，我建議先考慮在附近安居，方便自己安排日常生活的需要。始終身在異地，要從頭開始安排生活一切絕對是不容易，當地有人脈，一切好辦事。「遠水不能救近火」，萬一遇上緊急情況，起碼有人能互相照應，令小朋友得到更好的照顧，才能更好地融入當地的移民生活。

移民生活需要仔細和長遠的部署，無論找學校或找居所先都要對症下藥，針對自己個人的需要和情況，才能知道最適合自己的移民升學策略。

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