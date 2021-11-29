  • 25°C
香港時間 : 20211129日 (週一) 13:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國升學】英國BNO移民致熱門地區淪陷 升學專家分析搵屋定搵學校先後次序

海外升學 11:39 2021/11/29

分享：

熱門 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

持BNO移民英國，首先搵屋還是搵學校。

「準備移民應該先搵學校，抑或先搵屋住？」這是其中一個我最常收到的家長查詢。與許多家長溝通後，我大概總結出他們的想法，從而歸納出以下三類型的家長。若不想你的移民工程進行到一半才發現結果與期望有落差，請細閱以下分析，對號入座！

穩陣型家長

如果你為人穩陣，想先鎖定住處安頓好，最安全的做法是先找租盤，確定自己在該地區有住址，才申請報讀學校。因英國的教育系統比較完善，只要你有政府住址證明，當地政府都會安排原區就讀，確保小朋友不用山長水遠跨區就讀。

進取型家長

如果你早就目標明確，鎖定心儀的學校，我建議先自設「校網」，在心儀的學校以外再多選兩、三間後備學校，令家長依然可以敲定居住的區域。就算最心儀的學校學額爆滿，也有兩手準備，不至於落到「學校又無，又住得偏僻」的尷尬情況。

但由於熱門地區已淪陷，所以此做法仍有機會在居住的問題出意外。曾有家長為小朋友報讀熱門地區的學校後，才發現該區租盤已經爆滿，最後只能搬到與學校距離較遠，返學車程近乎一個半小時的地方落腳。類似的「烏龍」情況已屢見不鮮，英國的跨區車程最低消費以小時來計算，與香港相差甚大，千萬不要高估自己對日復日悠長車程的容忍度。

「出外靠朋友」型家長

如果你在英國有熟人或親戚朋友，我建議先考慮在附近安居，方便自己安排日常生活的需要。始終身在異地，要從頭開始安排生活一切絕對是不容易，當地有人脈，一切好辦事。「遠水不能救近火」，萬一遇上緊急情況，起碼有人能互相照應，令小朋友得到更好的照顧，才能更好地融入當地的移民生活。

移民生活需要仔細和長遠的部署，無論找學校或找居所先都要對症下藥，針對自己個人的需要和情況，才能知道最適合自己的移民升學策略。

最新影片推介：

撰文 : 梁曉芙Eve 升學界花姐

相關文章

【英國升學】3個尷尬插班年齡 「升學界花姐」：子女10歲BNO移民最理想
18:37 2021/10/04
【英國升學】3個尷尬插班年齡 「升學界花姐」：子女10歲BNO移民最理想
【英國升學】英國私校與公立學校的抉擇 升學界花姐拆解選校三大硬性條件
16:12 2021/10/15
【英國升學】英國私校與公立學校的抉擇 升學界花姐拆解選校三大硬性條件
【英國升學】學生面試只帶原子筆被淘汰 前招生部主任分析入學面試扣分位
16:33 2021/10/30
【英國升學】學生面試只帶原子筆被淘汰 前招生部主任分析入學面試扣分位

你可能感興趣

【英國升學】3個尷尬插班年齡 「升學界花姐」：子女10歲BNO移民最理想
18:37 2021/10/04
【英國升學】3個尷尬插班年齡 「升學界花姐」：子女10歲BNO移民最理想
【英國升學】英國私校與公立學校的抉擇 升學界花姐拆解選校三大硬性條件
16:12 2021/10/15
【英國升學】英國私校與公立學校的抉擇 升學界花姐拆解選校三大硬性條件
【英國升學】學生面試只帶原子筆被淘汰 前招生部主任分析入學面試扣分位
16:33 2021/10/30
【英國升學】學生面試只帶原子筆被淘汰 前招生部主任分析入學面試扣分位
移民 BNO 香港 英國

最高瀏覽

【命喪加國】27歲港女移民加國遇車禍慘死　年邁父母赴異地處理身後事
11:17 2021/11/28
【命喪加國】27歲港女移民加國遇車禍慘死　年邁父母赴異地處理身後事
【星二代】鄭希怡6歲女兒梁浸浸上海讀貴族國際學校 契媽Sa接放學：第一次接你放學
12:34 2021/11/28
【星二代】鄭希怡6歲女兒梁浸浸上海讀貴族國際學校 契媽Sa接放學：第一次接你放學
【大S離婚】張蘭直播爆兒子汪小菲遭黑人暴打　泛淚怒斥：價值觀不同被按在地上打
16:37 2021/11/28
【大S離婚】張蘭直播爆兒子汪小菲遭黑人暴打　泛淚怒斥：價值觀不同被按在地上打