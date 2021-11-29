【巨匠殞落】LV男裝創作總監患罕見癌終年41歲　回顧6年輝煌成就將街頭創作變天橋經典

Louis Vuitton男裝創作總監、潮流街牌OFF-WHITE設計師Virgil Abloh於11月28日驚傳死訊，震撼全球潮流圈，香港陳冠希、台灣吳建豪、國際界的Gigi Hadid均發文表示深切哀悼。據知2019年Virgil患上罕見「心臟血管肉瘤」癌症，最後不敵癌魔病逝，享年41歲，身後留下妻子Shannon Abloh與一對仔女Grey Abloh和Lowe Abloh 。

2013年Virgil Abloh創立Off-White品牌，５年間憑藉其「安全標誌、斑馬線」成為炙手可熱的街頭符號。甚至到2018年得到LVMH集團青睞，被邀擔任Louis Vuitton男裝部創作總監，​穩坐世界級男潮第一把交椅，成為最具影響力的有色人種的設計師。

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2年前被診斷出罹患罕見的「cardiac angiosarcoma」心臟血管肉瘤），一種發生在心臟的癌症，「他選擇以私人的方式進行這場戰役，2年來接受多次高難度的治療。在此同時，他繼續領導多個時尚、藝術與文化機構。」。因為Virgil除了時裝，其創作領域包括DJ（他更自稱為maker）、球鞋、家具等，影響力無遠弗屆。

Virgil Abloh生於美國伊Rockford，自細跟當裁縫的母親學習，然而大學讀的是土木工程，碩士更是選修建築。讀書時萌生對時裝的熱愛，畢業後更到Fendi當Intern，更與當時的Kanye West（現已正名為Ye）成知交替他作造型指導等。2013年，於Milan創立品牌「Off-White」，其街頭概念席捲潮流圈，好友眾多。

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其後與Nike合作的「TEN series」更成球鞋界的熱捧對象，2018年，更登上天橋界的天子門生之位，成為LV男裝總監。然而他奉行「將經典設計作3%改動便會成全新產品」的意念令不少時裝中人認為是抄襲。不過他以有色人種登上Louis Vuitton的創作總監，是史無前例的成功例子，望能啟發更多有夢想的朋友們吧！

​​​​​​​記者：黃鑑江