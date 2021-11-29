【肺癌徵兆】10隻手指頭肥大以為風濕　女子求醫揭有4cm腫瘤患肺癌【 附檢測杵狀指方法】

▲ 10隻手指頭肥大以為風濕，女子求醫揭有4cm腫瘤患肺癌。

手指頭變粗，有機會是肺癌徵兆之一。深圳一名女士手指頭腫大，一直以為自己是風濕病而自行買藥吃。偶然一次在工作中與醫生接觸，醫生發現她的手指有機會是醫學上的「杵狀指」，建議盡快到醫院檢查，結果發現肺部有腫瘤，患上肺癌。

《深圳新聞網》報道，深圳一名江姓女士最近半年發現10隻手指頭變得越來越粗，而且腿部經常疼痛，她一直以為自己是類風濕關節炎而自行買藥吃，但遲遲未見好轉。偶然一次工作期間認識了一名醫生，醫生發現她的手指末端腫大，在醫學上屬於「杵狀指」，多見於肺部的疾病，她還有咳嗽、發燒等症狀，建議她盡快到醫院檢查。

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臨床中這種情況也不少見，屬於副瘤綜合症，因為腫瘤會分泌一些相應的因子，陽性因子刺激淋巴結腫大，所以會關節疼痛和發燒。

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結果檢查後發現江女士肺部的確有一個4cm左右的腫瘤，經診斷為肺癌，目前為中期偏早，建議她進行切除手術。中科院腫瘤醫院深圳醫院胸外科副主任醫生王哲表示，所幸病症及時被發現，如果再拖上一段時間，癌細胞很有可能出現擴散、轉移的情況。

王醫生稱，患上肺癌人體的一些關節部位確實也可能會出現變化，多數人會以為是關節炎的表現，但是關節炎所引起的疼痛是持續的，而肺癌所引起的疼痛，可能會減輕或者是消失，這一點要注意分別。

不過，醫生也提醒，如身體出現咳嗽、痰中帶血、胸痛、發熱等症狀時，不要自行下結論，去醫院做個詳細檢查，不僅能讓自己放心，也有助於儘早發現病情。

一招自我檢測「杵狀指」

台灣胸腔外科醫生陳百璽曾分享自我檢測「杵狀指」的簡單方法，首先將兩隻食指第一節的指節彎曲，並靠在一起，再將指尖靠攏，此時觀察指間的空隙，正常情況下可看到狹長的菱形空隙，但假如手指間沒有菱形空隙，則代表出現「杵狀指」。

他亦提到另一個方法，將食指與眼睛呈平視觀察，一般而言，甲床與第一指節的角度約為150至160度，假如出現「杵狀指」，兩者的角度會變得較平，角度甚至超過180度。

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解構肺癌7大徵兆

肺癌是本港頭號癌症殺手，即使不煙不酒，也有機會患上肺癌。由於初期病徵不明顯，患者到晚期才確診，因此死亡率偏高，點擊睇7大徵兆：

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責任編輯：羅嘉欣