  • 25°C
香港時間 : 20211129日 (週一) 13:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【爸爸困惑】13歲仔每晚攬啤啤熊入睡　港爸擔心：男仔應該唔會咁

親子 12:29 2021/11/29

分享：

熱門 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

一名爸爸在網上討論區發文，指13歲兒子每晚抱熊公仔入睡，令他感困惑。

不少人家中都有毛公仔，近日一名爸爸在網上討論區「親子王國」發文，指兒子今年13歲半，每晚都會抱着熊公仔入睡，對此感擔憂及困惑，稱「男仔應該唔會咁」。帖文引來網民討論，不少家長分享子女類似情況。

兒子愛惜毛公仔

對於兒子踏入青春期仍然抱熊公仔入睡，爸爸直言「有冇搞錯？」，認為若是女生的話此舉屬正常，但男生應該不會這樣做。他指熊公仔由家中長輩在10多年前贈送，兒子一直十分愛惜它，

試過換走佢隻毛公仔，佢差唔多要同我死過咁滯……

樓主續指兒子不會帶公仔去旅行，怕酒店床舖不乾淨，把公仔弄髒。平日兒子不許別人碰他的公仔，「女朋友唔准掂，我清潔嗰陣先可以攞走」。他指家中三兄弟都愛毛公仔，大仔快要成年，仍然不願扔棄浣熊及紅熊貓毛公仔，「我見到都擰晒頭」；細仔亦有樣學樣，每晚「寵幸」不同毛公仔。

最新影片：妻女愛教主姜濤無懼歌曲洗腦　前夫感幸福︰MIRROR拉近夫妻關係

網民分享類似情況

帖文引來網民討論，有不少家長分享子女類似情況，「而家好多男仔係咁，我仔都有隻由BB陪住佢大嘅公仔」、「我老公仲特登買咗兩隻大公仔畀我兩個仔攬，我兩個仔都好大個」、「瞓覺係佢最私人嘅時間，由得佢吧！」、「其實隻公仔係佢小小心靈寄託，我覺得無問題」。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

 責任編輯：王明芳

相關文章

【真假嬰兒】巧手達人製像真度極高BB公仔　撫慰媽媽喪子之痛尋心靈寄託
14:38 2021/06/23
【真假嬰兒】巧手達人製像真度極高BB公仔　撫慰媽媽喪子之痛尋心靈寄託
【好人好事】9歲女童遺失心愛小熊公仔　暖心主題樂園人員翻8噸垃圾尋回
15:13 2021/02/09
【好人好事】9歲女童遺失心愛小熊公仔　暖心主題樂園人員翻8噸垃圾尋回
【細菌溫床】15歲女生滿面暗瘡兼濕疹發作　醫生揭元兇︰小棉被及公仔十幾年沒洗
15:51 2020/12/14
【細菌溫床】15歲女生滿面暗瘡兼濕疹發作　醫生揭元兇︰小棉被及公仔十幾年沒洗

你可能感興趣

【真假嬰兒】巧手達人製像真度極高BB公仔　撫慰媽媽喪子之痛尋心靈寄託
14:38 2021/06/23
【真假嬰兒】巧手達人製像真度極高BB公仔　撫慰媽媽喪子之痛尋心靈寄託
【好人好事】9歲女童遺失心愛小熊公仔　暖心主題樂園人員翻8噸垃圾尋回
15:13 2021/02/09
【好人好事】9歲女童遺失心愛小熊公仔　暖心主題樂園人員翻8噸垃圾尋回
【細菌溫床】15歲女生滿面暗瘡兼濕疹發作　醫生揭元兇︰小棉被及公仔十幾年沒洗
15:51 2020/12/14
【細菌溫床】15歲女生滿面暗瘡兼濕疹發作　醫生揭元兇︰小棉被及公仔十幾年沒洗
家庭關係 家庭教育 網絡熱話 網上討論區

最高瀏覽

【命喪加國】27歲港女移民加國遇車禍慘死　年邁父母赴異地處理身後事
11:17 2021/11/28
【命喪加國】27歲港女移民加國遇車禍慘死　年邁父母赴異地處理身後事
【星二代】鄭希怡6歲女兒梁浸浸上海讀貴族國際學校 契媽Sa接放學：第一次接你放學
12:34 2021/11/28
【星二代】鄭希怡6歲女兒梁浸浸上海讀貴族國際學校 契媽Sa接放學：第一次接你放學
【大S離婚】張蘭直播爆兒子汪小菲遭黑人暴打　泛淚怒斥：價值觀不同被按在地上打
16:37 2021/11/28
【大S離婚】張蘭直播爆兒子汪小菲遭黑人暴打　泛淚怒斥：價值觀不同被按在地上打