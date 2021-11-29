【爸爸困惑】13歲仔每晚攬啤啤熊入睡　港爸擔心：男仔應該唔會咁

▲ 一名爸爸在網上討論區發文，指13歲兒子每晚抱熊公仔入睡，令他感困惑。

不少人家中都有毛公仔，近日一名爸爸在網上討論區「親子王國」發文，指兒子今年13歲半，每晚都會抱着熊公仔入睡，對此感擔憂及困惑，稱「男仔應該唔會咁」。帖文引來網民討論，不少家長分享子女類似情況。

兒子愛惜毛公仔

對於兒子踏入青春期仍然抱熊公仔入睡，爸爸直言「有冇搞錯？」，認為若是女生的話此舉屬正常，但男生應該不會這樣做。他指熊公仔由家中長輩在10多年前贈送，兒子一直十分愛惜它，

試過換走佢隻毛公仔，佢差唔多要同我死過咁滯……

樓主續指兒子不會帶公仔去旅行，怕酒店床舖不乾淨，把公仔弄髒。平日兒子不許別人碰他的公仔，「女朋友唔准掂，我清潔嗰陣先可以攞走」。他指家中三兄弟都愛毛公仔，大仔快要成年，仍然不願扔棄浣熊及紅熊貓毛公仔，「我見到都擰晒頭」；細仔亦有樣學樣，每晚「寵幸」不同毛公仔。

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網民分享類似情況

帖文引來網民討論，有不少家長分享子女類似情況，「而家好多男仔係咁，我仔都有隻由BB陪住佢大嘅公仔」、「我老公仲特登買咗兩隻大公仔畀我兩個仔攬，我兩個仔都好大個」、「瞓覺係佢最私人嘅時間，由得佢吧！」、「其實隻公仔係佢小小心靈寄託，我覺得無問題」。

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責任編輯：王明芳