  • 25°C
香港時間 : 20211129日 (週一) 13:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】中大研究揭新冠病毒誘發急性腎損傷　一款新抑制劑可用作治療

社會 12:06 2021/11/29

分享：

熱門 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

中大研究揭新冠病毒誘發急性腎損傷，一款抑制劑可用作治療。（資料圖片）

中大醫學院近日一項研究發現，新冠病毒的核殼蛋白（N蛋白）可誘發急性腎損傷。研究團隊證實，N蛋白具致病性，可引致腎小管上皮細胞死亡，直接造成急性腎損傷。團隊更發現Smad3抑制劑或可成為治療相關損傷的新方法。研究結果剛在國際期刊《Advanced Science》發表。

新冠病毒N蛋白具致病性　可誘發急性腎損傷

腎臟是新冠患者受影響的主要器官之一，現時並沒有具針對性兼有效的治療。但研究團隊透過小鼠實驗，證實新冠病毒N蛋白具致病性，可通過引起腎小管壞死和血清肌酐水平明顯升高，誘發急性腎損傷，在缺血情況下尤其嚴重。這些發現與臨床觀察結果吻合，即是急性腎損傷在一般新冠肺炎病人中並不太嚴重，但在本身有缺血性和炎症性疾病的患者身上，情況便會惡化。

此外，團隊發現一款抑制劑，可治療新冠肺炎引起的急性腎損傷。新冠病毒 N 蛋白通過與Smad3的信號分子相互作用，激活細胞死亡途徑，直接誘發急性腎損傷。當轉化生長因子-β1（TGF-β1）信號通路中的Smad3被激活，便可啟動細胞内死亡通道，導致腎小管上皮細胞死亡。

研究團隊證明，利用基因敲除技術或藥物抑制Smad3，均可防止由Smad3引發的細胞死亡及急性腎損傷。因此，以Smad3作為抑制靶點有望成為一種嶄新治療新冠肺炎急性腎損傷的方法。

領導該項研究的內科及藥物治療學系卓敏生物醫學研究教授藍輝耀指，新冠病毒N蛋白可以與Smad3產生相互作用，導致新冠肺炎危重患者急性腎損傷，甚至有機會演變成肺等器官纖維化，故靶向Smad3不僅能夠抑制急性腎損傷，更可成為新冠肺炎相關器官纖維化的新治療策略，為降低新冠肺炎器官損傷的嚴重程度帶來希望。

逾四成重症新冠肺炎病人現急性腎損傷

急性腎損傷常見於病情危重的新冠肺炎患者，其特徵包括血清肌酐水平上升、腎小管壞死及腎臟發炎。根據已發表的數據，留醫深切治療部的重症新冠肺炎患者中，超過40%會出現急性腎損傷，而且死亡率很高。另有研究指出，急性腎損傷是繼急性呼吸衰竭後，在新冠肺炎危重患者中為第二常見的併發症。

【湊得輕鬆啲】妻女愛教主姜濤無懼歌曲洗腦　前夫感幸福︰MIRROR拉近夫妻關係

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

記者：陳麗娜

相關文章

【安心出行】平機會已去信政府　建議開發其他工具方便使用安心出行
今日 10:39
【安心出行】平機會已去信政府　建議開發其他工具方便使用安心出行
【天氣轉冷】東北季候風補充今晚抵港　明日天氣轉涼周三早上多區僅13度
今日 11:20
【天氣轉冷】東北季候風補充今晚抵港　明日天氣轉涼周三早上多區僅13度
【新冠肺炎】專家指轉檢疫地點有風險　倡南非抵港者於竹篙灣完成21日檢疫
今日 11:02
【新冠肺炎】專家指轉檢疫地點有風險　倡南非抵港者於竹篙灣完成21日檢疫

你可能感興趣

【安心出行】平機會已去信政府　建議開發其他工具方便使用安心出行
今日 10:39
【安心出行】平機會已去信政府　建議開發其他工具方便使用安心出行
【天氣轉冷】東北季候風補充今晚抵港　明日天氣轉涼周三早上多區僅13度
今日 11:20
【天氣轉冷】東北季候風補充今晚抵港　明日天氣轉涼周三早上多區僅13度
【新冠肺炎】專家指轉檢疫地點有風險　倡南非抵港者於竹篙灣完成21日檢疫
今日 11:02
【新冠肺炎】專家指轉檢疫地點有風險　倡南非抵港者於竹篙灣完成21日檢疫
疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 損傷 治療 經濟 肺炎 香港

最高瀏覽

【命喪加國】27歲港女移民加國遇車禍慘死　年邁父母赴異地處理身後事
11:17 2021/11/28
【命喪加國】27歲港女移民加國遇車禍慘死　年邁父母赴異地處理身後事
【星二代】鄭希怡6歲女兒梁浸浸上海讀貴族國際學校 契媽Sa接放學：第一次接你放學
12:34 2021/11/28
【星二代】鄭希怡6歲女兒梁浸浸上海讀貴族國際學校 契媽Sa接放學：第一次接你放學
【大S離婚】張蘭直播爆兒子汪小菲遭黑人暴打　泛淚怒斥：價值觀不同被按在地上打
16:37 2021/11/28
【大S離婚】張蘭直播爆兒子汪小菲遭黑人暴打　泛淚怒斥：價值觀不同被按在地上打