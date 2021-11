【微笑劍后】小女孩被父母認為不夠天份　江旻憓暖心去信父母昐他們能相信女兒

港隊重劍「一姐」微笑劍后江旻憓今日(29日)在社交平台分享她收到一個小女孩的訊息,小女孩表示她被父母認為不夠天份及努力,江旻憓為了這位小女孩寫了一封信給他們的父母,希望可以給小女孩及他們家庭一點支持及愛。

▲ 江旻憓今日在社交平台分享她收到一個小女孩的訊息。(江旻憓Facebook)

江旻憓向她的父母表示,小女孩真的很喜歡劍擊及已經很努力去練習,她亦很重視父母對她的說話,她很想有更好的表現。江旻憓感謝他們培養了一個善良、甜美的小女孩,又指明白他們身為父母會面對很大的壓力,不過都會無條件去愛他們的子女,但都希望他們能夠相信他們的女兒,讓她享受的最喜歡的運動。

江旻憓又在信中分享自己從運動中所學到的,認為自己在劍擊上學到最重要的不是如何去贏獎牌,而是能夠享受自己的努力、自己能喜歡所做的事情、充滿希望。江旻憓認為每人都有自己的路,並會在路上發光發亮,自己十分相信小女孩,亦希望小女孩的父母能相信她。

網民大讚江旻憓的做法,認為她的信很有啟發,給了小女孩大大的鼓勵:

your letter is so positive.告訴家長:天賦源於熱愛,鼓勵加熱愛將天賦完全釋放,無受拘束,完全溶入訓練先可成就大器。