【微笑劍后】小女孩被父母認為不夠天份　江旻憓暖心去信父母昐他們能相信女兒

▲ 小女孩被父母認為不夠天份，江旻憓暖心去信父母昐他們能相信女兒。

港隊重劍「一姐」微笑劍后江旻憓今日（29日）在社交平台分享她收到一個小女孩的訊息，小女孩表示她被父母認為不夠天份及努力，江旻憓為了這位小女孩寫了一封信給他們的父母，希望可以給小女孩及他們家庭一點支持及愛。

▲ 江旻憓今日在社交平台分享她收到一個小女孩的訊息。（江旻憓Facebook）

江旻憓向她的父母表示，小女孩真的很喜歡劍擊及已經很努力去練習，她亦很重視父母對她的說話，她很想有更好的表現。江旻憓感謝他們培養了一個善良、甜美的小女孩，又指明白他們身為父母會面對很大的壓力，不過都會無條件去愛他們的子女，但都希望他們能夠相信他們的女兒，讓她享受的最喜歡的運動。

江旻憓又在信中分享自己從運動中所學到的，認為自己在劍擊上學到最重要的不是如何去贏獎牌，而是能夠享受自己的努力、自己能喜歡所做的事情、充滿希望。江旻憓認為每人都有自己的路，並會在路上發光發亮，自己十分相信小女孩，亦希望小女孩的父母能相信她。

網民大讚江旻憓的做法，認為她的信很有啟發，給了小女孩大大的鼓勵：

正面去愛上自己喜歡的運動，會自然地提高素質去改善技術。父母期望是會有的，反而支持及鼓勵會更加有效。

your letter is so positive.告訴家長：天賦源於熱愛，鼓勵加熱愛將天賦完全釋放，無受拘束，完全溶入訓練先可成就大器。

家長壓力只會壓抑passion 完全無助於成長。所有頂级運動員源於passion...

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記者：李榮忠