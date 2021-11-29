【十月初五的月光】蔚雨芯做美容業成娛圈富婆　住獨立屋騷總值百萬元名牌手袋【多圖】

▲ 蔚雨芯升呢為老闆娘，跟家人進駐獨立屋。

TVB台慶劇《十月初五的月光》正在熱播，在劇中飾演金勝女友江依文的蔚雨芯（Rainky），早前於個人IG限時動態分享在家睇新劇的照片，意外令客廳裝潢曝光。

近年進軍商界經營美容產品生意的蔚雨芯生活變得富泰，與家人居於獨立屋，除有戶外泳池可享用之外，其主人房設有大型手袋櫃，大晒其價值過百萬珍藏名牌手袋。

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▲ 蔚雨芯於《十月初五的月光》裡演金勝女友。

選港姐入行有「魔鬼胸」之稱

蔚雨芯當年曾參加《2011年度香港小姐競選》，最終於20強止步被淘汰出局，其後簽約做歌手，擁美好身段的她更被冠以「魔鬼胸」之稱。

不過蔚雨芯的演藝路發展平平，演出過的劇集和電影也寥寥可數，早年她更萌生轉行念頭，起初只是擔任KOL，及至前年6月，她與友人楊曉婷合資近百萬元成立美容品牌「ScR sincera」。

起初品牌只經營網上生意，至去年6月於荃灣開設二千呎的美容公司，更邀得人氣偶像姜濤出席公司周年晚宴。雖然蔚雨芯去年7月跟TVB簽經理人合約，主力經營生意的她似乎當拍劇為副業。

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進駐獨立屋

今年蔚雨芯跟家人搬進獨立屋居住，從其IG限時動所見，客廳設有特色牆安放大電視，而蔚雨芯不時於豪宅內「打卡」，包括屋內樓梯、客廳、睡房等，於IG大晒新居環境。

蔚雨芯屋企裝潢以白色簡約為主，只見其客應十分寬敞，設有假壁爐，盡現氣派，另外蔚雨芯間中於客廳做瑜伽。

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收藏大批名牌手袋

此外，蔚雨芯於家裡設有「早餐專區」，當中更可於室外嘆早餐，另外會所更設有戶外泳池，只見蔚雨芯於池邊嘆香檳，認真寫意。

而蔚雨芯的閨房更設有巨型手袋櫃，櫃內放滿大量名牌手袋，包括Hermès、Chanel、LV及Gucci等手袋，估計價值過百萬。

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否認獲富二代照顧

生活突然變得富泰，蔚雨芯被傳獲大馬富二代照顧，傳聞男方家族擁千億資產。

在今年8月份蔚雨芯接受媒體時強調清者自清，覺得憑網絡報道來評論一個人很不公平。

她稱剛入住的獨立屋為父母斥資買入，家人擁有幾多物業，不需要公開交待，而蔚雨芯父母於內地經營旅遊巴生意，故幾年前蔚雨芯已擁有千萬元物業。