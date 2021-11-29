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【2021聖誕節】悦來酒店聖誕自助餐早鳥8折優惠　消費滿額可在聖誕精靈小木屋打卡

休閒消費 12:41 2021/11/29

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熱門 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

悦來酒店Simplicity簡•味推出聖誕自助餐，供應數十款菜式，前菜沙律主菜等應有盡有，十分豐富。(酒店提供)

聖誕節將至，首要任務當然是預訂聖誕大餐。悦來酒店Simplicity簡 • 味推出節日自助餐，提供逾數十款節菜式，無論是食肉獸、海鮮控還是甜品迷都會找到令人垂涎三尺的佳餚。現在至12月19日前全額購買12月24至26及31日之節日自助午餐券或自助晚餐券，可享低至8折的早鳥優惠。

簡 • 味的節日自助餐悉心預備了一系列特色節日美饌，先以多款色彩繽紛的高質健康沙律掀起序幕，用上各式蔬菜及「超級食物」如紅菜頭、藜麥及亞麻籽等入饌，既醒胃又健康。

重頭戲當然是各式烤肉、現場即切烤火雞、意大利風乾火腿、慢煮澳洲羊鞍，以及集合了一直備受食客歡迎的的特級肉眼牛扒、海鮮拼盤及芝士火鍋，讓大家一次過細味品嘗。

    點擊圖片放大
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節慶甜點亦十分豐富，包括忌廉泡芙、朱古力樹頭蛋糕、聖誕杯子蛋糕，現場更設有即製四色綿花糖(只限12月24至26日供應)，大人小朋友都鐘意。

如果想在聖誕精靈小木屋盡情影靚相，4至6人最低消費滿2,000元，便可提早預訂！

簡•味節日自助午/晚餐
預訂及查詢：2409 3226  (Simplicity 簡•味)

自助午餐價錢：(另加一收費)    
12月20至12月23日    成人368元、長者及小童298元
12月24至26及31日    成人468元、長者及小童398元

節日自助晚餐：
12月20至12月23日    成人688元、長者及小童488元
12月24至26及31日    成人788元、長者及小童588元

記者：招美寶

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