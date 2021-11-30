【寵物心事】移民潮下主人棄養小動物 香港兔友協會：兔仔生病時主人叫獸醫人道毀滅

▲ 疫情下確有不少人養兔，但香港兔友協會發言人表示，領養前必要考慮養兔可能帶來的醫藥費。

不少人覺得兔仔蹦蹦跳形象可愛，加上多是童話故事的主角，故特別受小孩青睞。香港兔友協會是相關的慈善團體，其會的幹事董芳宜（Yvonne）表示，移民潮下不少主人有棄養情況，「加上買兔仔門檻低，但主人也許不知牠們的醫藥費可能要幾千至10幾萬不等，待有病時就直接交給我們。」養寵物前要三思，切忌「貪得意」而最後放棄小動物的生命。

香港兔友協會幹事Yvonne指，他們平均每年處理160至200宗遺棄兔子個案，棄養理由不一而足，有的因為主人離港，有的則因為牠與小孩「沒有互動」等。在旺角的會址，就寄養了逾70隻兔仔，部分是長期病患，被領養的機會極微，但協會也讓牠們在此頤養天年。

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小孩渴望抱兔 勿讓牠受驚

決定養兔仔前，必先要了解牠的習性。Yvonne說不同貓狗，兔子在大自然間是被捕獵的對象，因此牠們被抓起或抱起、被控制活動時，天性上會感到害怕。

小朋友對兔仔期望好高，因童話故事中牠們好得意，體型又細，很心急想有互動，或會抆牠們耳仔、尾巴，那會對兔仔構成傷害。或兔子受驚掙扎，便有可能導致骨折，甚至半身癱瘓。

因此Yvonne建議主人多給耐心，慢慢與兔子做抱抱訓練，建立關係，讓牠們習慣，否則兔子在陌生的環境下受驚，反而影響其食欲，隨之而來的是種種疾病和痛苦。「其實兔子都有不同的個性，試過在協會有隻好惡的兔仔，咬過中心內所有義工。但有領養者偏偏相中牠，結果就是沒有咬過主人一次，這就是愛和緣份。」

疫情下以兔作伴 驚訝醫療費高昂

疫情下，Yvonne說其實多了人領養兔子，

有些家長是覺得小孩悶在家中，兔仔又不用太多空間，就領養作伴，甚至在樓下的兔仔店買一隻，反正消費券都可支付。正是很輕易就可帶兔仔回家，但當牠們生病，看一次醫生可能都要4位數字，有主人索性就叫獸醫做人道毀滅算了。

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的確，Yvonne說兔子生病，其醫藥費有時甚至比貓狗還大，「試過一隻兔仔有腫瘤，而且是兩種瘤同時生，割完之瘤後再做化療，幾個月已花了逾10萬。另外，也有較嚴重的巴斯德桿菌症，其膿瘡位置會不斷游走，也極耗醫療費。」Yvonne說主人可能只是花幾百元「貪可愛」而買下兔仔，想不到要花費巨資醫病，就萌生棄養的念頭，因兔子的平均壽命約8至12年，為作為主人，養兔前必要三思。

▲ 鮮蔬作為零食也甚受兔子喜愛。( 攝影︰馮柏偉 )

而家居環境，也是養兔的考慮要點。「雖然養兔不用太多空間，但家會否很嘈？又或暑好曬好熱？因為兔子的聽覺很靈敏，常有突發聲音，對牠們來說是壓力。牠們最感舒適的溫度在25度上下，夏天時要24小時開冷氣，否則中暑的話，8成會醫唔返。」

▲ 兔子主要食物為乾草（後者），其他也有兔糧和鮮蔬。( 攝影︰馮柏偉 )

兔仔習性須知

很多人知道兔子是草食性動物，就以為餵養牠們很容易，隨便蔬菜水果就可，Yvonne表示︰「兔子的主要食物為乾草，約佔7成，其他也有兔糧和鮮蔬，而水果或糖分較高的蔬菜只能作為零食。」

而一般認為兔子愛吃紅蘿蔔，其實只適宜當作小食。而兔協職員也不時會為兔子加草粉，因為草粉營養高，或對過敏及因生病無法食草的兔子來說就適合不過。

▲ 義工們正替病患的兔子排尿。( 攝影︰馮柏偉 )

排便方面，兔仔的便便是乾身、一顆顆的圓球，而且會「隨食隨屙」，但它們沒有甚麼異味。兔子花很多時間進食，壓力或焦慮可導致兔子食慾不振或停止進食，從而導致腸道蠕動減慢，大量氣體就積聚在消化道，嚴重甚至會休克、6至8小時內就可能死亡，所以健康排便很重要，有主人甚至計算着兔仔糞便的排量。」

▲ 協會也推出自己的天書，教人照顧兔仔的竅門。( 攝影︰馮柏偉 )

關於香港兔友協會

香港兔友協會於2003年成立，並由2006年3月起成為認可之註冊慈善團體，是香港唯一以兔子作為服務對象的非牟利機構，以「不殺不棄」為理念，服務以接收及醫療兔子，並為牠們尋找新家，在領養前讓牠們得到適當的照顧。協會亦售賣各種兔子食品、日用品以維持營運開銷。

▲ 協會亦售賣各種兔子食品、日用品以維持營運開銷。( 攝影︰馮柏偉 )

協會的照顧工作與開支都靠善款維持，而愛兔又未能成為家長的你，也可以參與兔協的「認養家長」計劃，固定捐助及探望一隻年老或長期病患的兔子，而該兔子會繼續由兔協或暫養家庭照顧，網址在此。

記者︰馮柏偉