【鄰舍關係】公屋住戶凌晨煮咖喱遭鄰居投訴　管理處貼通告籲注重公德︰影響入睡

▲ 有公屋住戶凌晨煮咖喱遭鄰居投訴，管理處貼出通告呼籲住戶注重公德。

半夜肚餓食宵夜很正常，但吃甚麼還要考慮鄰居感受？日前有網民於社交媒體投稿，分享有公屋住戶凌晨煮咖喱遭鄰居投訴，管理處貼出通告呼籲住戶注重公德，以免影響其他人入睡，引起網民熱議。

深夜煮咖喱影響他人入睡

該網民近日於facebook專頁「公務員secrets」投稿，帖文於上周五（26日）發出，一句寫道「深夜煮咖哩都比（俾）人投訴」。 帖文上載了一張公屋管理處的通告，標題為「有關深夜煮食」，內容以中英文雙語指出，管理處接獲住戶反映，有人在凌晨時份煮咖喱等濃味食物，並表示︰

此舉影響其他住戶入睡，本處特此勸籲各住戶注重公德。避免在深夜時份作出影響他人的行為。

▲ 管理處接獲住戶反映，指有人在凌晨時份煮咖喱等濃味食物。（「公務員secrets」fb圖片）

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網民︰下次蝦醬炒通菜

網民對此議論紛紛，大部分認為投訴的住戶大驚小怪，而管理處為此發通告亦有商榷的餘地。有網民指通告寫明「張貼至另行通知」，笑言「睇吓下次有咩新菜式」，有人提議「下次一係鹹魚蒸肉餅、蝦醬炒通菜」、「下次整臭豆腐試下」、「炒蝦醬和豬腳薑」、「夜晚醃鹹魚」。點擊睇更多網民意見︰

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鄰居晨早剁豬肉仲慘

另有網民分享鄰居的行為，比凌晨煮咖喱更難受，留言「晨早剁豬肉仲慘」、「清晨4點剁豬肉」、「只係陣味就好好啦，我側邊單位鍾意半夜剁蒜蓉」。

此外，有網民放錯重點，留意到通告的英文版有不少錯處，表示「諗極都諗唔明深夜=Twilight?」 、「complaints or compliant?」 、「smelly都唔等於氣味濃烈，係臭」。

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責任編輯：王明芳