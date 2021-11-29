【娛圈有喜】蔡穎恩結婚新郎感動哽咽 　大肚陳嘉寶祝福姊妹不停生B

▲ 蔡穎恩昨日結婚。

模特兒兼藝人蔡穎恩Evelyn與攝影師譚運佳昨日（11月28日）在雙方父母和親友見證下註冊成為合法夫婦，結束8年愛情長跑，攜手步入幸福新生活。好友陳嘉寶（Anjaylia）見証儀式，表示好感動，她對Evelyn笑言：「歡迎加入人妻俱樂部！」腹大便便的Anjaylia捉住Evelyn的手摸自己的肚皮，祝福她不停生B。

婚禮昨日於金鐘的酒店戶外花園舉行，雙方家長和親友約50人出席，Anjaylia囡囡擔任小花女，活潑可愛。穿上白色婚紗的Evelyn由爸爸陪同進場，一對新人互相宣讀誓詞及交換BVLGARI結婚戒指，Evelyn全程笑得甜絲絲，老公卻一度感動哽咽，非常感性。

而在親友熱情的掌聲和歡呼聲下，他們三度深情親吻，恩愛甜蜜。Evelyn大讚老公好靚仔：「我好驚喜佢今日呢個Look，平時好少Gel起晒啲頭髮，今日真係好有型，我唔會再畀佢Gel起啲頭髮，咁靚仔，畀其他女仔見到點算呀？！」氹得老公笑逐顏開。

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接受訪問時，新郎透露籌備婚禮期間離港工作超過8個月，只可越洋籌備，Evelyn說：「大部份時間由我張羅，他負責落決定。好開心，我們都是幸運的人，有好多專業朋友、公司同事、同學和家人幫忙，及有品牌贊助，好多謝大家咁愛錫我們。」新郎說：「籌備過程輕鬆，我們追求簡單和自然。」

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生B順其自然

被問生B計劃，新郎說都是追求自然：「我們都好鍾意小朋友，一切順其自然。」提到婚禮上哽咽，他說：「平時好少對屋企人講深情說話，感覺特別大。」Evelyn說：「反差有點大，平時都係新娘喊，估不到今日調轉。」

而Anjaylia追問Evelyn成為譚太心情，Evelyn說：「今日個個都嚟問我『緊唔緊張？』我完全冇緊張感覺，因為太多事要處理，無時間緊張。」

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對於老公感性哽咽，她說：「午餐時我們對屋企人講了一些深情說話，他就喊，連佢好熟的朋友都話估唔到。其實我好少見他喊，即是睇好傷感或煽情電影，都好少喊，今日見到這一面，重新認識他。」陳嘉寶笑說：「最有趣是我結婚自己冇喊但你喊，今日你結婚你冇喊但我喊。」

Evelyn透露婚後只休息一天：「大家都好錫我，希望我放一日假才開工，工作一直排到明年。今日個個都叫我年生貴子，唔知有無時間生BB。」

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Anjaylia立即捉住她的手摸自己肚皮，笑說：「即刻過啲畀你！」Evelyn笑說：「可以，我可以帶你大女返屋企。」Anjaylia祝福她：「期待你除咗幕前工作，仲要攝時間不停生B啦！」

說到過兩招教新鮮人妻，Anjaylia說：「我識她時已經好賢淑，會煮好多嘢食和持家有道。」Evelyn讚Anjaylia婚前只懂造一款最簡單的甜品，婚後竟變成大廚，經常為囡囡親手造麵包和曲奇，進步神速。

