【兒童飲食】兒童每日添加糖攝取量上限25克　醫生列5大常見甜品含糖量

▲ 台灣兒科醫生巫漢盟列5大常見甜品含糖量。

甜食相信是不少大人和小朋友的至愛，不過，蛋糕、布甸等甜品往往添加大量精製糖、鮮忌廉等，甜度和熱量甚高。有台灣兒科醫生指出，2至18歲的兒童及青少年，每日添加糖攝取量不可超過25克，他列舉了5款常見甜品的含糖量，往往100克的甜品就超標。他提醒，小朋友在享受美食的同時也要平衡健康。

台灣兒科醫生巫漢盟在其facebook專頁「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師 」指出，每日的飲食中，添加糖攝取量不宜超過總熱量的10%，每克糖含有4大卡熱量，以成人每日攝取2000大卡計算，添加糖攝取量不可超過50克，相當於10顆方糖。而2至18歲的孩童及青少年，每日添加糖攝取量不可超過25克。

5個常見甜品的含糖量

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3大原則控制糖攝取量

巫醫生指出，甜品的製作過程大多添加大量糖製糖、鮮忌廉、麵粉等，不但甜度高，熱量亦很高，2至18歲的孩童與青少年每日添加糖攝取量的上限是25克，往往100克的甜食就超標，因此在享受美食的同時，也需要控制攝取量，而且切勿以甜品代替正餐，他建議以下原則：

1. 給予天然甜食物

可給予孩子水果、全榖根莖類等食物，例如：蘋果、釋迦、香蕉、地瓜等，攝取同時也能獲得纖維質、維生素、礦物質等營養素。

2. 自製甜點

自製甜點可以掌握精製糖、鮮忌廉的添加量，也能控制烘焙方式，避免油炸甜點，可避免攝取過多添加糖。

3. 一周不超過2次

孩童與青少年仍在發育期，因此不宜攝取過多添加糖，建議一星期不給予超過2次，並且須於飯後給予，不取代正餐，才能養成良好飲食習慣。

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責任編輯：王明芳