【昏迷女童】為植物人女兒按摩有反應　物理治療師相信︰天瑜認得爸爸

▲ 爸爸為植物人女兒按摩有反應，物理治療師指出相信天瑜認得爸爸。

本港6歲女童周天瑜因醫療事故淪為植物人，至今卧床約18個月，家人一直積極為天瑜尋求治療方法，希望奇蹟出現。近日爸爸探訪女兒為她按摩，有指其心跳和呼吸指數跟平時不一樣，相信認得爸爸，加上女兒聽見爸爸聲音時，眼睛會轉動，天瑜大有進步。

▲ 很多市民關心天瑜，希望天瑜每天都有少少進行，可以好起來。（天瑜醫療事故關注組圖片）

醫療事故昏迷不醒

本港6歲女童天瑜於3年前確診患上橫紋肌肉瘤，惟去年於瑪麗醫院進行切除腫瘤手術期間出現醫療事故，家人指院方疏忽包括手術中延誤了給病人輸血長達48分鐘。當時4歲的天瑜在2020年5月手術後全身癱瘓，昏迷不醒，成了植物人，至今卧床約18個月。

家人在追究涉事醫院的同時，周爸爸成立了網上群組「天瑜醫療事故關注組」為女兒討回公道，不斷更新女兒情況。昨日（28日）爸爸發帖文指出，物理治療師相信天瑜是認得爸爸，此消息令人鼓舞。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

物理治療師指天瑜認得爸爸

周爸爸前幾天到醫院探訪女兒並為她按摩，當時物理治療師也在場並看到天瑜的反應，就跟天瑜爸爸説：「我相信天瑜是認得你，知道你來了」，爸爸問及物理治療師何以知道，她回説：「平時我幫她按摩的時候，她從來没有這麼放鬆過。」

因為天瑜一直有接駁著一些監察儀器，該名物理治療師就是看到爸爸幫天瑜按摩的時候，天瑜的心跳和呼吸等指數跟平時很不一樣，所以相信天瑜在這方面是有意識的。爸爸聽後很感動，

聽到她這麼一説，我的眼淚差點又掉下來了，一年多以來，還是第一次有人這麼肯定的告訴我，天瑜是知道我在她身邊的。

▲ 周爸爸近日探望女兒，看見天瑜很精神，眼睛還有很明顯的輕微轉動。（天瑜醫療事故關注組影片截圖）

最新影片︰妻女愛教主姜濤無懼歌曲洗腦 前夫感幸福︰MIRROR拉近夫妻關係

眼睛明顯輕微轉動有反應

昨日（28日）周爸爸又再到醫院探望女兒，看見天瑜很精神，眼睛還有很明顯的輕微轉動，好像是聽到爸爸在叫她，爸爸連忙拍片記錄，在群組上載了一段長1分鐘多的影片。爸爸跟女兒聊天，向天瑜說想看看她的精神狀態，問她會否理睬爸爸，從影片所見天瑜的眼睛有向下望郁動，以及有貶動，對爸爸的聲音有反應，

爸爸見到你眼睛少少郁啦，阿妹你做得好好，阿妹望下呢邊、望下爸爸，係啦係啦，眼睛再郁多些給爸爸看呀，妹妹今日有好大的進步。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

再辛苦都値得

爸爸讚賞女兒做得好好，很快就可以回家，叮嚀天瑜乖乖繼續努力。現時天瑜一家希望房署能盡快安排調遷，待由現時狹小的公屋搬至環境大些可足夠放置醫療設備配套，加上天瑜有進步就可回家。爸爸有感︰

看到天瑜一天一天，一點一點的小進步，只要能看到康復的曙光，我們再辛苦都値得。

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰顏紫燕