【乒乓女團】難忘征戰奧運「緊張到震」　港乒女團合作無間：只想打好場波

▲ 港乒女團盼將乒乓運動推廣至社區。

一張乒乓波枱，盛載她們仨，千斤重的過去和光年般浩瀚的未來。李皓晴、杜凱琹、蘇慧音，三個性格迥異的個體，因為乒乓而走在一起，交織段段集體回憶 —夢想、笑臉、掌聲，還有淚水，甚至傷痕，外人看見的外人看不見的，她們心中有數。

「打第一場（奥運）緊張到整個人都在震 .....」四個月前的東京奧運會，不僅是對蘇慧音，對她們三人，記憶都是一生一世。天賦潛質，三人一早把握，心無旁騖的全情投入，通過刻苦的訓練、守紀律的生活態度，不斷奮進；練兵廿年，一個大爆發，三女將混和汗水與淚水忘情擁抱的勝利時刻，比賽場上的嘶叫聲、波枱上的「滴滴」聲，在很多觀眾的腦袋內，頃刻無聲。

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一枚奧運獎牌的意義，既深且遠。她們希望化身大使，將乒乓運動推廣至社區，讓更多人愛上體育。一二三，加起來變得無限大。敢於去追、不怕失敗、永遠堅持，讓潛能爆發，天生我才，人人都是三甲運動員。

▲ 港乒女將合作無間。（來源：《駿步人生》）

征戰奧運「緊張到震」

訪問當天，李皓晴、杜凱琹和蘇慧音帶了奧運銅牌來拍照。單是看，已感覺「重量」十足。《駿步人生》客席主持、馬會公司事務執行總監譚志源問起今年那個仲夏的比賽，彷彿歷史重現。第一次出戰奧運的蘇慧音直言：「平時比賽都會緊張，奧運更是一百倍緊張。因為疫情，一年半沒比賽，一來就是奧運，打第一場比賽時，我整個人都在震……」

第二次亮相奧運的杜凱琹，也有不一樣的經歷。「進駐奧運村後，以前通常都會跟其他選手交換襟針，但今次我一個都沒有換，緊張得不想有比賽以外的娛樂。」還好有「大師姐」李皓晴坐陣。奧運前兩個月，港隊北上與國家隊集訓，隊友朝夕相對，三戰奧運的皓晴不時傳授奧運秘笈，「特別是蘇慧音首次打奧運，我會多跟她分享，畢竟奧運跟普通比賽大有分別。」然而，在她心中，依然承受着上兩屆奧運 8 強出局的壓力。

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心情猶坐過山車

奧運短短十多天，三女將心情如坐過山車。問及她們在東奧的悲喜，阿杜提及混雙 8 強賽。「所有期望都放在混雙，出局後真的崩潰，哭了很久。」猶幸得到教練張瑞的鼓勵，告之「奧運 4 年才一次， 不能只在抒發情緒」，因而重拾心情再戰下去。皓晴最難忘是女團 16 強對巴西。「自己打得差，沒想過會輸掉第三場單打，賽後難受得要命。」阿蘇則把準決賽不敵日本的遺憾記在心上。「那場完全過不到心理關口，無法發揮，覺得自己連累了隊友」。經過檢討和沉澱，她們終能放開包袱，銅牌戰擊敗德國，賽後禁不住擁抱落淚，真情決堤的剎那，成東京奧運港隊經典一幕。

奧運仲夏夢落幕，三名女將重新出發，獎牌為她們在乒乓路上增添一份使命感。蘇慧音勉勵所有小將：「大家有不同的目標，但說到底都是想打好波。很多人質疑，多少人能贏奧運獎牌和世界冠軍？但只要在自己有熱誠的事情上用功，效果一定不會太差，事後回想也是很好的人生經歷。」杜凱琹說自己不時返回小學母校分享經歷，希望可以經常與基層小孩打波。「我有一個夢想，就是作為橋樑，將乒乓球帶到社區，令這個運動更普及。」

球場以外享受生活

一塊球拍、一個小圓球，佔據了李皓晴、杜凱琹和蘇慧音的大部份時間，若非疫情，每年更有超出一半時間出外集訓和比賽。難得遇上假期，三名女將在乒乓以外，自有樂天世界。 蘇慧音是愛書之人，喜歡到cafe捧住書本享受咖啡時光，「閱讀就像『煲劇』，給了我運動以外的另一個世界。」最近她在追看心理書籍《The Courage to Be Disliked》，這也是她征戰奧運的心靈雞湯，「這本書說的是做人要認清自己，我就是我，不要因為別人的評價而影響本質。」

杜凱琹是「唱得之人」，但首首「飲歌」比剛踏入 25 歲的她還要「年長」，例如《怪你過份美麗》、《Monica》、《風繼續吹》，張國榮、陳百強、梅艷芳都是她的至愛。她甚至自學彈琴，不時把自彈自唱的片段上載到社交網站。雖然她無論開心不開心，都愛以音樂抒發內心，但斷然不會向演藝圈進發：「因為我顏值唔得。」

李皓晴不像兩名師妹「百足咁多爪」，每次從外地返港，都會把握時間「宅」在家，隊友都說她是「愛回家」，她則答得坦白：「我真的沒什麼嗜好，最愛躲在家中，始終經常不在香港，想多點時間陪伴家人，特別想念家中的貴婦狗，牠已經13歲，想趁牠還有活動能力時，多與牠玩玩。」

馬會刊物《駿步人生》文章內容獲授權轉載。

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責任編輯：王明芳