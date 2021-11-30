【創業追夢】80後港男創業賣叉燒4個月回本　 1年開7店目標成叉燒版麥當勞

▲ 設計師Sherman及Ansgar放棄設計師工作， 於去年7月開設食店「好叉好味」，一年內擴充至7間店，今年底更會增至9間，發展迅速。(黃建輝攝)

疫情爆發不少餐廳結業，兩位80後設計師Sherman及Ansgar，卻選擇在疫下開食店——好叉好味，主打港式叉燒美食，一年內擴充至7間店，今年底更會增至9間。

二人自言成功的原因，是人棄我取，當人人退場時候便是進場的好時機，因競爭較小及成本降低。他們把品牌以特許經營形式發展，最終目標是衝出香港，向世界出發，以成為全球叉燒版麥當勞為終極目標。

▲ Sherman（圖右）、Ansgar（圖左）當年放棄設計師工作創業開叉燒外賣店，原來很多朋友都不睇好，甚至說他們太冒險，幸好二人的堅持終於令好叉好味打出名堂。（黃建輝攝）

Sherman及Ansgar是認識了15年的舊同事，他們同樣是時裝設計師，Sherman主要做設計，Ansgar則負責管理，二人工作十分忙碌。後來卻發現設計行業競爭很大，開始感前路茫茫，於是便決定合作創業。

Ansgar說：「每個設計師都想擁有自己的品牌，於是我們便想找一個有前景的行業，然後再創立品牌，我們覺得開食店是最可行，因飲食是必需品，一定會有需求的。」

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就在二人計劃創業之際，卻遇上疫情，但卻沒有影響他們的計劃，更決定加快進行。Sherman說：「以前時裝公司老闆經常教，做生意要人棄我取，當大家以為不好景退出市場的時候，這才是進場的好時機，因競爭對手少了，而且成本如租金又回落，可以減輕資金壓力。」

▲ 焦蜜叉燒（$102）：叉燒切得粒粒方正，咬下去很有口感，香甜鬆化，絕對是水準之作。（黃建輝攝）

咖啡杯裝叉燒潮氣十足

至於選擇賣叉燒，原來是來自做時裝設計的經驗。「很多人創業時會玩gimmick，吸引人家的注意，但我們就不太同意，因從前做設計工作明白到噱頭的東西只會爆紅一陣，但壽命不長，很快便會過時。反而傳統的東西會較容易令人接受，只需在當中略作改變便會增加吸引力，叉燒是一個經典的美食，是百年不死的product，我們加入一點創意，便讓它變得不一樣。」

於是，他們保留了叉燒經典的焦蜜原味外，還加入新口味，包括柚香、辛麻、黃金（鹹蛋黃）。同時更以環保的咖啡紙杯來裝叉燒，令傳統的叉燒飯賣相變得更潮。而且更十分細心，把叉燒及飯以梅花間竹方式疊起來，可以一啖飯一啖叉燒，讓大家食得更方便，相當體貼。

開張4個月已回本

好叉好味於去年7月在上環開業，Sherman及Ansgar每日都在舖頭工作，事事親力親為。Ansgar說：「所有工作都是一腳踢，除了在廚房不停醃、焗及斬叉燒外，還要兼顧所有下欄工作，清潔舖面及廚房已算是濕碎事，試過因坑渠突然塞了，我們要立即用工具通渠，雖然都幾厭惡，但也要頂硬上。」

辛苦過後終換來成果，好叉好味很快已成為人龍店，經常迫滿買叉燒飯的白領一族，4個月後已回本，更同時在觀塘開設分店，期後不斷擴充，最新一間於7月在鰂魚涌開業，至今已有7間分店，今年底前更會開設第9間。

在不停的擴充下，更引來一些抄襲者。「當時市場有一、兩間店不論在路綫及產品上，都跟好叉好味極度相似，其中有一間好像在經營上出現問題，老闆還主動聯絡我們，問是否有興趣頂手，我們當然拒絕了。」

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目標成叉燒版麥當勞

問到他們的成功之道，Sherman認為做飲食行業，首要食物質素要好，所以他們每日都會新鮮製作叉燒，更會挑選優質的梅頭肉，以秘製方法製做出肉質嫩滑、肉汁豐富、面層帶焦香的叉燒。

其次，他們開始推出特許經營，因有助品牌長遠發展，提升知名度。同時，二人想協助有心創業的人。「如果他們是外行人，未必懂得如何打理一間食店，我跟Ansgar會從旁協助，就像新張的鰂魚涌店，便是品牌首間的特許經營店，這店的兩位經營者很勤力，1星期已差不多上手，可以自行管理了。」

▲ 辛麻叉燒飯（$58）：原來辣醬跟叉燒十分對味，入口香辣，吃時跟流心蛋拌勻，更添滋味。（黃建輝攝）

曾遇過不少的創業者，Sherman以過來人的身份分享經驗。「我在10年前曾開設一間食品工場，當時毫無經驗，經營不善，最終損手離場，但我雖然輸了仍不放棄，後來跟Ansgar創立了好叉好味，所以創業者要有不怕輸的心態，一定要堅持下去。」

至於好叉好味未來的動向，除了會繼續在本地擴充外，更會向海外發展，待疫情過後便會展開工作，二人更有一個終極目標：「希望好叉好味可成為全球叉燒版麥當勞。」

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記者：招美寶