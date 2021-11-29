【創科發展】港深創新及科技園首批共8幢樓料2024年落成　創科局冀成大灣區創新引擎

▲ 落馬洲河套地區。(資料圖片)

「十四五」規劃支持香港建設國際創新科技中心，署理創新及科技局局長鍾偉强今日(29日)表示，位於落馬洲河套地區的港深創新及科技園，建造工程正全速進行，預計2024年底分階段落成第一批共8座樓宇。

鍾偉强今日出席一個活動時致辭，指國家「十四五」規劃提出「國內大循環、國內國際雙循環」的發展格局，明確支持香港建設國際創新科技中心，鼓勵香港加強與大灣區其他城巿的創科合作，充分反映了中央對香港以至大灣區創科的重視，香港因此會繼續完善創科生態圈，與深圳以至大灣區的創科發展相輔相成，使創科成為新經濟引擎，帶動經濟轉型。

他提到，位於落馬洲河套地區港深創新及科技園的建造工程正全速進行，預計在2024年年底起分階段落成第一批共8座樓宇，政府亦正研究加快其發展。就長遠土地和科研基建計劃，行政長官於今年《施政報告》發表多項具前瞻性的政策措施，包括提出在《北部都會區發展策略》下，港深創新及科技園與落馬洲／新田一帶整合為佔地約240公頃的新田科技城，成為匯聚創科人才工作及生活的宜居宜業綜合社區。

政府建議在港深創新及科技園設立InnoLife生命健康創新科研中心，聚焦生物醫學、化學、物理、工程、人工智能等範疇的科研，應用於預防、診斷、病理追蹤、藥品、外科微型機械人、先進治療、康復等領域。鍾偉强續稱，不少生命健康初創或大型企業看準香港在這方面的優勢和大灣區市場的潛力，而新田科技城正好可為相關的科研及先進製造設施提供土地。

鍾偉强說，新田科技城將會聯動深圳科創園區組成佔地約540公頃的深港科技創新合作區，集兩地優勢匯聚海內外人才，勢必成為推動大灣區國際科技創新中心建設的重要引擎。

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記者：蘇文軒