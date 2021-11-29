【慈善拍賣】九巴拍賣77塊舊式路線牌　底價由450元至2,500元不等【內附詳情】

▲ 九巴拍賣77塊舊式路線牌，底價由450元至2,500元不等。（九巴提供）

九巴將出售77塊珍貴的舊式路線牌，並將此次競投所得的款項撥入九巴慈善基金，用作慈善用途，幫助弱勢社群及有需要人士。有關路線牌以投標方式出售，由今日（29日）下午4時起，至12月20日（星期一）下午4時，有意競投人士可於九巴網上商店「KMB Shop」提交出價，中標者將於投標活動完結後14個工作天內，由專人聯絡交付事宜。

點擊下圖，即看部分舊式路線牌：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

公開競投的舊式路線牌主要來自城門隧道轉車站及大埔工業邨總站，部份路線牌包括：265S特別線（天水圍市中心方向）、73線（華明方向）、868馬場線（屯門方向）及47X線（葵盛東方向）。

九巴表示，隨著大部份車站已換上新路線牌，這批逾20年歷史，富有香港特色設計的路線牌所剩無幾，加上這批路線牌，字體及數字均以模印和手繪製造，每塊都是獨一無二的收藏品。

是次推出競投的路線牌，底價由450元至2,500元不等，競投者須在截止日期前在「KMB Shop」提交出價。九巴將安排專人於投標活動完結後14個工作天內聯絡成功競投者。

【湊得輕鬆啲】妻女愛教主姜濤無懼歌曲洗腦 前夫感幸福︰MIRROR拉近夫妻關係

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

記者：陳麗娜