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【變種病毒】本港昨日輸入確診個案證帶Omicron　累計本港已有3宗

社會 15:35 2021/11/29

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熱門 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

本港昨日輸入確診個案證帶Omicron，累計本港已有3宗。

新冠肺炎新型變種病毒Omicron蔓延，衞生署及醫院管理局今日（29日）舉行簡報會，由食物及衞生局局長陳肇始、衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席。

陳肇始表示，Omicron是疫情而來出現最多變異的變種病毒，更具傳染力，在全球傳染速度快。本港目前已發現三宗Omicron，均在患者進入社區前成功攔截。不過，陳肇始認為要加強外防輸入，將會提升高危地區登機要求，並加強病毒檢測及基因排序。政府會提高由高風險地區抵港人士的檢疫要求，包括7天檢疫期及每天須檢測，全陰性才可到指定檢疫酒店，並會對有爆發Omicron風險的地區有更嚴格的防疫要求，稍後公布詳情。

另外，香港是全球最早偵測到Omicron地區之一，有賴防疫團隊的合作，會繼續進行全基因排序，為全球抗疫出一份力。

此外，陳肇始指雖然暫未知Omicron會否減低疫苗的安全性，但Omicron的威脅不可忽視，而疫苗仍然有效預防感染新冠肺炎後得重症及死亡風險，高危族群要盡早接種疫苗。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：李榮忠

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