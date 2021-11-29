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【變種病毒】早前酒店確診首兩宗Omicron個案　12名鄰近房間住客已送檢疫有2人已赴上海

社會 16:08 2021/11/29

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熱門 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

（陳永康攝）

新冠肺炎新型變種病毒Omicron蔓延，衞生署及醫院管理局今日（29日）舉行簡報會，由食物及衞生局局長陳肇始、衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席。

徐樂堅表示，第一、二宗帶有Omicron病毒個案是在酒店確診，第二宗帶Omicron病毒個案疑於檢疫酒店被對面房間所感染，已要求住在附近12間房間，一共14人再進行檢測，有2人已離開香港到上海，亦已通報給當局。其餘12人已安排到檢疫中心進行檢測，均為陰性。

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一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：李榮忠

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