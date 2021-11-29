【新冠肺炎】徐樂堅指Omicron病發期為3至4天　安排港人入境須隔離檢疫7天　

▲ 衞生署衞生防護中心總監徐樂堅。（資料圖片）

新冠肺炎新型變種病毒Omicron蔓延，衞生署及醫院管理局今日（29日）舉行簡報會，由食物及衞生局局長陳肇始、衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席。

非洲南部出現變種新冠毒株Omicron，引起全球恐慌。被問到對通關安排，陳肇始表示，外防輸入檢疫措施成功堵截感染Omicron患者，防疫團隊正密切監測預防相關個案流入社區，看不到對通關有個影響，指通關的準備工作仍在繼續。

對於7天的檢疫安排，徐樂堅表示，須平衡相關確診個案未來將陸續增加，現有數據顯示，病發期為3至4天，7天為足夠的觀察期，但強調防控策略隨時變更，因為現時全球案例只有約100宗，當局會密切監察疫情發展。

Omicron患者的密切接觸者方面，徐樂堅稱，因首2宗確診患者在酒店內感染，懷疑第二名確診者被對面房住戶感染，不排除四周的酒店房住戶受感染，當局已安排相關人士檢疫，但現時眾人的檢測均呈陰性，詳情即看【下一頁】。

針對PCR檢測對檢驗變種病毒Omicron的有效性，他強調世衞指檢測仍有效，惟當局會確保其準確性，包括私人檢測機構遇到樣本不確定，須交由當局覆核。當樣本陽性不確定時，亦須交公共衞生化驗中心進行進一步檢驗；而所有變種病毒株都會進行全基因測序，確保非新型變種病毒株，當局亦會定期向其提供變種病毒株樣本測試，確保私人檢測中心的檢測質量。

至於變種病毒Omicron影響疫苗的有效性，徐樂堅指，問題值得關注，曾與世衞商討相關議題，對方指疫苗對抵抗Omicron仍有效，可能未能防止傳播病毒，但對防止嚴重併發症出現絕對有幫助。變種病毒Omicron傳播的強度及程度仍有待更多的數據出現才知道。

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記者：陳麗娜