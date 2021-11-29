Tyson Yoshi做音樂堅持不隨波逐流　拍廣告半裸爆肌事前做100下掌上壓 　

▲ Tyson Yoshi早前拍攝廣告。

近年灸手可熱，憑爆肌身型成功冧掂一眾女粉絲的本地獨立音樂人Tyson Yoshi (程浚彥) 為COOL清涼水擔任代言人，廣告商更推出兩款「LIVE A BOLD LIFE」特別版清涼水，粉絲更有機會免費換購Tyson Yoshi限量版海報及限量珍藏卡。

Tyson Yohsi 出道3年，以獨立唱作人身份加入樂壇，當中善於Hip Hop、R & B及Rap等音樂定位，其中他的冧女歌《Christy》更在YouTube錄得1200萬點擊，橫掃中港台三地樂壇，其紋身壞孩子造型甚具時尚感，令他成為時尚品牌的寵兒。

Tyson Yoshi日前為COOL清涼水拍攝全新廣告硬照，而Tyson Yoshi更以半裸爆肌造型上陣，大騷型格紋身手臂、厚切胸肌、6舊腹肌的健美肌肉線條，而另一款廣告則以Hip Hop 造型示人 ，隱約露出迷人的肌肉線條。

▲ Tyson Yoshi以爆肌造型示人。

地獄式操肌保最佳狀態

作為Tyson Yoshi在香港的第一個代言人工作，拍攝當日更是拉闊演唱會的前夕，他透露為了最佳狀態已進行了兩日地獄式戒食及加操做運動，而他拍攝半裸造型前，更即場做了100下掌上壓，務求胸肌谷出黃金線條。

Tyson Yoshi表示開心跟廣告商合作，笑言自己是水造的男人，超級愛飲水：「 飲水對我來說是好重要，因為做運動關係，現在一日最少飲6公升水。」

▲ wow，女粉絲會否尖叫？

說到近日做過最「COOL」的事，Tyson Yoshi認為是為新歌《That Guy》MV擔任導演，平時在台上cool爆的他，不失大男孩地分享以前認為有型的事，就是迫媽媽看他的紋身：「我媽媽好憎紋身，我紋完身第一件事，是即刻給她看。」提到在音樂路上以獨立音樂人出發，沒有簽大財團，享受自主玩喜歡的音樂。

他說：「如果做音樂，控制權在別人的手上，別人想你隨波逐流，你亦都要隨波逐流。自己知道方向在那裡，就全力『跣』住去，自己喜歡聽的音樂，去搵到跟你click到的人，找到屬於你的群體，這就不會隨波逐流，反而是創造新的群體。」

▲ Tyson Yoshi型格壞男孩形象確實吸引。

斥資7位數攝製MV



Tyson Yoshi的新作《That Guy》日前在網絡上架，為自己的MV執導可說實現了兒時夢想，故事中他以四眼IT男跌入虛擬世界的電腦遊戲，手執武士刀大打怪獸救公主，經歷失敗與重生，最後墮入愛河之際被老闆叫醒重回現實世界，

這個MV斥資7位數字拍攝，當中有不少平面動畫及CG特效，向兩大人氣動畫致敬。

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