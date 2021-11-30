【正能量】26歲設計師為生計轉做外賣員 練出好體格越野跑賽奪獎

▲ 設計師Kidney從前經常通宵達旦趕project，捱傷了身體，但現在成為外賣員變得早睡早起，身體亦更佳。(黃建輝攝)

自去年疫情爆發，令不少打工仔失業，轉行更成為風氣，外賣平台速遞員更成為熱門的工作，原本是設計師的鍾俊賢（Kidney）就因工作量大減，為生計轉職成為外賣員。他最初抱持著騎牛搵馬的心態，現在卻很嚮往這份工作，皆因外賣員彈性的工時，令他有時間做運動，重燃對跑步的熱情，還參加多個越野跑比賽，更贏得獎項。

今年只有26歲的Kidney外形有點cool，舉止帶點藝術家的氣質，跟他的設計師身份很貼切，但當鋼條身形的他穿起有點像運動服的外賣員工制服，又沒有格格不入，這正正反映Kidney的雙重身份：設計師+外賣員，現在就由第一個身份設計師開始講起。

▲ Kidney曾參與不少越野跑比賽，目的是挑戰自己的體能。(被訪者提供)

中學畢業後，Kidney便修讀Graphic Design的課程，隨後順理成章成為設計師，更以Freelancer的身份接job。

他說：「我自己很喜歡做設計，除了做書籍的平面設計外，還會做海報及產品的設計。」設計工作十分忙碌，經常要通宵趕project，就連喜歡的踩單車及跑步運動也惟有放低。長年捱更抵夜兼缺乏運動，Kidney發覺健康狀況變得差，體力遠遜於同年齡的年輕人，更經常感覺疲倦需要休息。

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後來疫情來襲，經濟受重創，Kidney的工作量亦愈來愈少，收入大減，當時見外賣平台聘請速遞員，於是他便決定加入。由設計師轉做外賣員，Kidney說除了是為生活外，也因被品牌吸引。「我覺得戶戶送品牌形象很正面，品牌Logo的設計又很有心思，這是最吸引我的地方。」不愧是一位設計師，果然很著重美學。

作息定時健康好轉

Kidney決定轉行，但父母起初卻有點微言。「他們說外賣員的工作只是送餐，不會學到新知識。」Kidney決定以行動游說兩老，做了外賣員幾個月，已證明他的選擇是正確。「因配合返工時間，要早睡早起，從前做設計師通宵達旦，睡到日上三竿，現在的作息時間變得正常。而且我是踩單車送外賣，可以一邊工作一邊做運動，漸漸我發覺身體變得更好，精神爽利。」

在工作期間，Kidney也碰上一些難忘事，如送到前中學老師及朋友的家中，大家巧遇覺得十分有趣。另外也遇過好心人，Kidney某次在酷熱天氣下送外賣，客人送上一罐冰涼飲品，他十分感動。Kidney笑說客人多是態度良好，十分易應付，反而送餐的餐具，卻不時難到了他。「湯類的食物比較難處理，尤其有不少茶餐廳會用發泡膠做器皿，受熱太久有機會變形，我便要盡快送到客人手上。」

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參與越野跑比賽

Kidney做了一年多外賣員，他覺得這份工的最大優點，便是工時具彈性，讓他可以有時間做運動，重燃對運動的熱誠。「我在工作時結識了一位越野跑的教練，他樂意教我跑步，而且我又去上堂學跑，更認識一班志同道合的跑友，大家可以一起去做運動。」

為了挑戰自己，他參加不同的越野跑比賽，包括HK100、逆走100。「我難忘是參加HK100，要從西貢出發去大帽山，要跑經不少山路，最後我也能完成，更獲得銅人獎項。」

當了外賣員已接近一年半，Kidney覺得有很多得著之餘，最開心是父母已接受他的工作。不過Kidney直言行業競爭愈來愈嚴重，從前他最高峰曾一日做30張單，現在明顯減少，但他直言還會繼續當外賣員，間中會把自己設計的產品在網上發售，作雙線發展。

作者：招美寶