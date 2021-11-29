【聲夢傳奇】炎明熹+星夢歌手元旦開騷　最貴VIP門票索價近9千元【內附詳情】

▲ 《聲夢》歌手及「星夢」歌手在元旦開騷。

集合星夢歌手及《聲夢傳奇》學員演出的《聲夢維港Party Together 演唱會 2022》，演出的將於明年1月1日於香港中環海濱活動空間舉辦《聲夢維港 Party Together 演唱會 2022》，大會估計有16000名觀眾入場參加大型派對，與市民一起歡度元旦。

最新影片：炎明熹訪問

《聲夢維港》昨日舉行記者會，宣布演出事宜，及公布演出歌手，表演單位包括：

HANA 菊梓喬、吳若希、 JW 王灝兒、胡鴻鈞、吳業坤、鄭俊弘、譚嘉儀、 谷婭溦、林穎彤、謝東閔、戴祖儀、涂毓麟、施匡翹、伍富橋及《聲夢傳奇》學員： 炎明熹、姚焯菲、鐘柔美、 冼靖峰、 何晉樂、文凱婷、 林君蓮、林智樂、詹天文、張馳豪、 潘靜文、孫漢霖、林沚羿、蔡愷穎

票價方面，分別為$980、$780、$580、$380，另有豪華VIP 6座位，叫價$8800一張，相信座位有著6個人的空間，可享最舒適位置欣賞演出。

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由於1月1日有《叱咤樂壇頒奬禮》，其中有份角逐新人獎的炎明熹，記者會上被問能否出席，炎明熹指希望兩邊都趕上，並指公司應會作出安排。