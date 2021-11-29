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【聲夢傳奇】炎明熹+星夢歌手元旦開騷　最貴VIP門票索價近9千元【內附詳情】

娛樂 15:32 2021/11/29

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熱門 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

《聲夢》歌手及「星夢」歌手在元旦開騷。

集合星夢歌手及《聲夢傳奇》學員演出的《聲夢維港Party Together 演唱會 2022》，演出的將於明年1月1日於香港中環海濱活動空間舉辦《聲夢維港 Party Together 演唱會 2022》，大會估計有16000名觀眾入場參加大型派對，與市民一起歡度元旦。 

最新影片：炎明熹訪問

《聲夢維港》昨日舉行記者會，宣布演出事宜，及公布演出歌手，表演單位包括：

HANA 菊梓喬、吳若希、 JW 王灝兒、胡鴻鈞、吳業坤、鄭俊弘、譚嘉儀、 谷婭溦、林穎彤、謝東閔、戴祖儀、涂毓麟、施匡翹、伍富橋及《聲夢傳奇》學員： 炎明熹、姚焯菲、鐘柔美、 冼靖峰、 何晉樂、文凱婷、 林君蓮、林智樂、詹天文、張馳豪、 潘靜文、孫漢霖、林沚羿、蔡愷穎 

票價方面，分別為$980、$780、$580、$380，另有豪華VIP 6座位，叫價$8800一張，相信座位有著6個人的空間，可享最舒適位置欣賞演出。

    點擊圖片放大
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由於1月1日有《叱咤樂壇頒奬禮》，其中有份角逐新人獎的炎明熹，記者會上被問能否出席，炎明熹指希望兩邊都趕上，並指公司應會作出安排。

撰文 : TOPick柴犬出動

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炎明熹 姚焯菲 文凱婷 何晉樂 林君蓮 冼靖峰 林智樂 詹天文 聲夢傳奇 谷婭溦

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