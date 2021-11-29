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【突擊搜查】青衣4顧客無掃「安心出行」遭票控　3負責人涉違防疫規例收傳票

社會 15:16 2021/11/29

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青衣4顧客無掃「安心出行」遭票控。（警方提供）

警方今日（29日）表示，在青衣廣場食肆內，有4人涉無掃描「安心出行」，發出定額罰款通知書；而食肆的負責人亦被發出傳票。

青衣分區雜項調查隊及軍裝巡邏小隊聯同食環署人員，下午約12時30分突擊巡查區內多間持牌食肆，發現担桿山路6號一個廣場內的一名48歲女食肆負責人及一名29歲男食肆負責人沒有確保場內顧客使用手機掃描「安心出行」二維碼，將向他們發出傳票。該2間食肆中3名男顧客及1名女顧客，年齡介乎30至62歲，亦未有按照法例規定在進入食肆前掃描「安心出行」二維碼，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

另外，警方發現一名33歲女負責人未有確保其員工在非於餐桌飲食時佩戴口罩，涉嫌違反規例，將向該名女負責人發出傳票。

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責任編輯：余思嵐

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