  • 25°C
香港時間 : 20211129日 (週一) 16:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【變種病毒】港第三宗Omicron個案涉37歲尼日利亞抵港男子　於北角華美達盛景酒店檢疫期間確診

社會 15:48 2021/11/29

分享：

熱門 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

新冠肺炎新型變種病毒Omicron蔓延，食衞局局長陳肇始今日(29日)下午見傳媒，交代疫情新冠肺炎個案最新情況，涉與變種病毒Omicron有關；衞生防護中心總監徐樂堅、傳染病處主任張竹君醫生及醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業將會出席。

張竹君表示，昨日確診的第12,432宗個案、37歲男子確認是感染變種病毒Omicron，他無病徵，11月24日從尼日利亞經埃塞俄比亞乘搭航班ET608抵港，今年9月6日及10月5日在尼日利亞接種兩劑莫德納疫苗，北角華美達盛景酒店檢疫期間，第3天的樣本確診。

患者檢測CT值介乎27至29，即病毒量低，惟日前(27日)入院後再檢測CT值降至20，病毒量增加。

醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指，現時3宗Omicron確診個案現於北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，並獨立隔離治療；當中本港首名及第三宗Omicron個案，至今無症狀，至於第二名於酒店經首名患者傳播的個案則有喉嚨痛。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

記者：蘇文軒

衞生防護中心 酒店 陳肇始 北角 傳染病

最高瀏覽

【命喪加國】27歲港女移民加國遇車禍慘死　年邁父母赴異地處理身後事
11:17 2021/11/28
【命喪加國】27歲港女移民加國遇車禍慘死　年邁父母赴異地處理身後事
【星二代】鄭希怡6歲女兒梁浸浸上海讀貴族國際學校 契媽Sa接放學：第一次接你放學
12:34 2021/11/28
【星二代】鄭希怡6歲女兒梁浸浸上海讀貴族國際學校 契媽Sa接放學：第一次接你放學
【大S離婚】張蘭直播爆兒子汪小菲遭黑人暴打　泛淚怒斥：價值觀不同被按在地上打
16:37 2021/11/28
【大S離婚】張蘭直播爆兒子汪小菲遭黑人暴打　泛淚怒斥：價值觀不同被按在地上打