【變種病毒】港第三宗Omicron個案涉37歲尼日利亞抵港男子　於北角華美達盛景酒店檢疫期間確診

新冠肺炎新型變種病毒Omicron蔓延，食衞局局長陳肇始今日(29日)下午見傳媒，交代疫情新冠肺炎個案最新情況，涉與變種病毒Omicron有關；衞生防護中心總監徐樂堅、傳染病處主任張竹君醫生及醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業將會出席。

張竹君表示，昨日確診的第12,432宗個案、37歲男子確認是感染變種病毒Omicron，他無病徵，11月24日從尼日利亞經埃塞俄比亞乘搭航班ET608抵港，今年9月6日及10月5日在尼日利亞接種兩劑莫德納疫苗，北角華美達盛景酒店檢疫期間，第3天的樣本確診。

患者檢測CT值介乎27至29，即病毒量低，惟日前(27日)入院後再檢測CT值降至20，病毒量增加。

醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指，現時3宗Omicron確診個案現於北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，並獨立隔離治療；當中本港首名及第三宗Omicron個案，至今無症狀，至於第二名於酒店經首名患者傳播的個案則有喉嚨痛。

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記者：蘇文軒