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【認罪候判】涉偷同袍信用卡買電話候判　警長求情稱升職不堪壓力

社會 15:29 2021/11/29

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熱門 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

涉偷同袍信用卡買電話候判，警長求情稱升職不堪壓力。（資料圖片）

男警長涉偷取同袍信用卡後，於同袍報失信用卡後，再將新及舊信用卡調換。男警長以新信用卡先到麥當勞購買食物「試卡」，其後再購買3部智能電話，再將信用卡放回事主銀包內。警長今（29日）於區域法院承認3項盜竊罪及3項以欺騙手段取得財產罪。代表律師求情時指，被告晉升警長後，不懂應付壓力下才犯案，法官先替被告索取心理報告及背景報告，押後至12月17日再作求情。被告還押候判。

案發時任職警長的被告劉晉寧（ 36歲），原被控8項盜竊罪及3項以欺騙手段取得財產罪。被告今承認3項盜竊罪及3項以欺騙手段取得財產罪，其餘控罪存檔法庭。

控罪指被告於2019年2月11至3月2日，偷竊兩張屬於梁樂倫的銀行信用卡，偷竊麥當勞餐廳11元貨品。另3項以欺騙手段取得財產罪則指，被告於沙田新城市廣場及尖沙咀廣東道「蘋果店」，虛假地代表持卡人梁樂倫以信用卡付款，取得3部iPhone XS，共值29,697元。

代表律師求情時指，被告在升任警長後，不懂應付壓力，並患上適應障礙症，需要尋求專業協助。代表律師指，成為警察是被告的夢想，被告明白自己摧毀了夢想，案發後他充斥罪惡感，認為自己的行為令家人、朋友及警隊蒙羞，而事主在案發後亦已原諒被告。

代表律師又指，被告過去經常隱藏不快，在壓力下才犯案。的被告母親於求情信指，「不但沒有看到他笑過，每天下班都是充斥愁緒」。案發後曾有朋友問及被告為何不棄保潛逃，被告指犯錯後要承擔責任，才是堂堂正正的男人。代表律要求法庭先索取心理、社會服務令及背景報告，法官勞潔儀先索取心理及背景報告，被告還押至12月17日再作求情。

案情指，被告與事主梁樂倫同屬上水警署交通部，被告於2019年2月11日偷取事主信用卡後，曾兩度以該信用卡到麥當勞購買價值6元的食物，再到沙田購買價值9,899元的智能電話。

事主報失信用卡後領取新信用卡，被告再於事主儲物櫃內偷取新信用卡，再將舊卡放回事主銀包內，被告分別於同月26日、28日及3月2日，分別在大埔、沙田及旺角麥當勞，以事主的新信用卡購買價值6元的貨品，再到沙田及尖沙咀以新信用卡購買2部每部價值9,899元的智能電話。

被告其後將新信用卡放回事主銀包內，事主稍後發現信用卡被換。被告其後在住所被捕，被搜出1張以事主信用卡購買iPhone XS的單據。警誡下被告稱於2019年1月晉升警長，與事主同屬交通部。

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記者：梁錦麟

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