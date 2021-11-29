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【港乒女將】蘇慧音「256GB大腦」15歲輟學不捨女拔校園生活　感激父母支持踏上全職路

尖子教室 16:14 2021/11/29

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蘇慧音15歲讀畢中三便轉做全職運動員。

23歲的蘇慧音是港乒「獎牌陣容」中最年輕的，其甜美笑容和開朗個性，足以融化身邊人。她擁有杜凱琹口中的「256GB大腦」，兩個隊友都說她是才女，很有主見，而且意志力驚人。 她的堅毅，香港人早從那場奧運銅牌戰中感受得到。打球時，她的眼神有一團火，一板抽擊就是不贏球不罷休；即使隊友上陣，她坐在場邊打氣，一聲聲「加油」、「好波」，總是活力四射。

阿蘇這種「乒乓魂」，好比與生俱來，來自乒乓世家的她直言：「我沒有自己不懂打乒乓球的記憶。我3歲半就開始打球，3歲半前的事，我想大家也沒有記憶吧。」由於爸爸蘇俊華是乒乓教練，所以蘇慧音自小就在爸爸教導下，從矮小的兒童球枱開始打球。小時候爸爸問她可有什麼目標，她人小志氣高：「我大個要做世界冠軍！」

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不捨女拔校園生活

蘇慧音還是小學生時，已經常在父母陪伴下代表香港出外比賽，例如小三已到大阪角逐東亞兒童盃，當時杜凱琹也是陣中一員；最遠的更至瑞典作賽。轉當全職運動員，對阿蘇而言似是順理成章，然而掙扎的反而是小妮子本人，她最不捨是拔萃女書院的校園生活：「中三時我已選好科目，所以考慮良久，我捨不得一班朋友，捨不得校園生活……」

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眼見女兒在乒乓與學業之間猶豫不決，蘇爸爸和蘇媽媽果斷出手，蘇慧音說：「他們給我不少意見，說不是所有人都能以運動作為職業，兩年吧，就用你1/40 的生命去試試，要是想讀書，50歲再讀都可以。」

15歲讀畢中三就告別校園，她對於學業仍有自身追求，堅持有朝一日必要在大學修讀心儀的學科。

文章內容獲馬會刊物《駿步人生》授權轉載。

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責任編輯：王明芳

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