九把刀新片《月老》成今年台灣電影周末開畫票房冠軍　香港贈「月老紅線相牽」口罩一對

▲ 《月老》

由台灣著名作家兼導演九把刀親自改編自己同名著作電影《月老》，由柯震東、宋芸樺、王淨及馬志翔主演，影片於上周四（11月25日）在台灣開畫，單日票房收達700萬新台幣，成為2021年最高開畫票房的台灣電影。

《月老》在台灣上映兩日票房更已錄得台幣1千200萬新台幣，累計連同周末，全台票房共突破4千７百萬新台幣，成本年度台灣電影最高周末開畫票房冠軍。

香港送「紅線口罩」

對新片的票房佳績，身為原著作者及導演的九把刀笑說：「大家人都好好，謝謝謝謝！」至於男主角柯震東更是感恩稱：「感謝大家！謝謝！謝謝」

至於在剛過去的周六（11月27日）為台灣金馬獎典禮的舉行，獲11項提名的《月老》奪得其中三大獎項，包括：「最佳視覺效果」嚴振欽、「最佳造型設計」林欣宜、蕭百宸、劉顯嘉、及「最佳音效」高偉晏、朱仕宜。

《月老》將於12月23日於香港上映，片方決定於12月11日起在Cinema City及MCL戲院開賣優先場，香港片方更製作「紅線口罩」，凡購買《月老》門票兩張，均可獲贈印有「月老紅線相牽」口罩一對，送完即止。

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