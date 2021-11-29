【立法會選舉】香園圍、羅湖、落馬洲口岸設票站供內地港人投票　名額11.1萬個本周三起登記

▲ 政制及內地事務局局長曾國衞。（經濟日報資料圖片）

立法會選舉下月19日舉行，政府今日宣布容許選民從內地返港投票，當日會開放香園圍、羅湖、落馬洲口岸作投票站，名額設11.1萬個，以先到先得形式分配，本周三起接受網上登記。

政制及內地事務局表示，選民須持有投票日前48小時內有效的陰性核酸檢測報告，並要出示內地綠色健康碼，以及選舉事務處以短訊或電郵發出的「登記結果通知書」等。當局又指，成功登記的選民如在指定管制站投票站投票後隨即返回內地，可獲豁免內地的集中隔離或醫學監察安排。

當局又指，今次安排只適用於地區直選及功能界別的選民，選舉委員會界別的選民並不適用，如果他們身在內地，當局建議及早規劃回港投票。

政制局同時宣布，為免增加病毒傳播風險，管制站票站會採取全閉環式管理，不設公眾觀察點票的安排。當局解釋，由於候選人或其代理人可申請進入票站觀察點票過程，形容選舉的公正、公開性已得到充分的保障。

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責任編輯：胡偉明