【浴火重生】為救未婚夫衝火海全身8成燒傷　空姐歌手積極治療：我會勇敢走下去

▲ 空姐歌手胡秀惠2月嚴重受傷後，現時情況好轉。

今年2月，新加坡發生一宗嚴重車禍，導致5人喪生，另有一名26歲女子全身80%燒傷，她就是司機的未婚妻、空姐歌手胡秀惠。自胡秀惠受傷消息傳出後，外界一直相當關心她的狀況，而日前她的近況終於曝光，原來她在6月份已出院，而最近她又再度入院接受手術，預計住院需時一個月。

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這場奪命車禍發生於2月13日農曆年初二凌晨5時多，一輛白色寶馬（BMW）私家車懷疑超速行駛，失控撞上丹戎巴葛路37號一間咖啡店。車輛隨即起火，29歲男司機龍俊偉以及車上4名年齡相約的男乘客，當場命喪火海。

與司機龍俊偉相戀3年、已談及婚嫁的胡秀惠目擊車禍發生一刻，嘗試衝入火場救人，卻被烈火燒傷一度情況危殆，要在深切治療部留醫。除了全身8成皮膚燒傷，胡秀惠的器官亦因大火灼熱致嚴重受損，更一度傳出要打強心針搶救。

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事隔大半年，胡秀惠再被發現活躍於社交媒體上。據新加坡媒體《新明日報》報道，胡秀惠在事隔多個月後，已開始偶爾更新IG帖文，上載一些美食照片；而日前她又在Instagram限時動態上發布了一張與已故未婚夫的合照，並標注是「第一張與伴侶的合照」（First photo with your partner）。

與胡秀惠相識多年的好友劉玲玲表示，她在2個月前收到胡秀惠的簡訊。胡秀惠指自己目前由母親照顧，表示日後會「勇敢走下去」和「勇敢面對她的人生」，並請劉玲玲這位好友放心。

而其實在發生車禍後，胡秀惠經過4個月治療，已在今年6月出院，之後持續復健、植皮與物理治療。目前胡秀惠透露，已再度入院接受手術，預計住院需時一個月，並感謝身邊眾人向自己表達的善意。

胡秀惠出生於馬來西亞，16歲時為幫補家計開始邊讀書邊歌台唱歌。在新加坡理工學院藥劑科畢業後，她曾做過財務規劃員，及後轉行做空姐，有「空姐歌手」的稱號。

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責任編輯：羅嘉欣