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【特首訪鄂】林鄭冀本港經過政治考驗　更好融入國家發展大局

政治 15:56 2021/11/29

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特首林鄭月娥表示，希望香港經過政治考驗，回到一國兩制正軌。（資料圖片）

特首林鄭月娥在新冠疫情後，首度到訪武漢，她讚揚內地的抗疫工作，指香港較為自由開放，沒有建立小區管理系統，希望香港經過兩年的政治考驗，回到一國兩制正軌，更好融入國家發展大局。

林鄭月娥今日首站到訪一間港資醫院，她致辭時說，沒有見過一個國家和地區，能做到中國的抗疫工作，認為武漢封城76天後能夠馬上恢復經濟，反映當地領導力量強大。

林鄭續指，香港作為國家南大門，過去2年抗疫沒有完全封關，而是為內地和海外來港人士提供兩個不同隔離系統。其中50多萬人從內地回港隔離，沒有一個感染個案，顯示國家醫護人員的貢獻，讓疫情沒有輸入到其他地方。

林鄭之後又到智能車公司參觀，在無人駕駛的巴士上聽，工作人員介紹，及了解當地城市規劃。訪問團下午會和湖北省及武漢市領導會面，並進行鄂港合作第一次會議。

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責任編輯：林曉君

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