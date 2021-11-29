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【新冠肺炎】今日新增3宗輸入個案均帶L452R變種病毒　包括一名芬蘭航空機師

社會 15:57 2021/11/29

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熱門 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

2019冠狀病毒病個案的最新情況舉行簡報會。(陳永康攝)

食物及衞生局局長陳肇始教授今午（29日）召開最新情況簡報會，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席。

張竹君指，本港新增3宗確診個案，全部屬於輸入個案，帶有L452R變種病毒。

  • 第12,434宗：73歲男子、印度來港，在檢疫中心第7日的檢測陽本呈陽性，有家人亦是感染者。
  • 第12,435宗：69歲女子、加拿大來港，在檢疫中心第5日的檢測陽本呈陽性，有家人亦是感染者。
  • 第12,436宗：42歲男子、芬蘭航空機師，潛伏期曾到過芬蘭和新加坡。

另外，今日初步確診個案少於10宗。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

記者：蘇文軒

 

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