【新冠肺炎】今日新增3宗輸入個案均帶L452R變種病毒　包括一名芬蘭航空機師

▲ 2019冠狀病毒病個案的最新情況舉行簡報會。(陳永康攝)

食物及衞生局局長陳肇始教授今午（29日）召開最新情況簡報會，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席。

張竹君指，本港新增3宗確診個案，全部屬於輸入個案，帶有L452R變種病毒。

第12,434宗：73歲男子、印度來港，在檢疫中心第7日的檢測陽本呈陽性，有家人亦是感染者。

第12,435宗：69歲女子、加拿大來港，在檢疫中心第5日的檢測陽本呈陽性，有家人亦是感染者。

第12,436宗：42歲男子、芬蘭航空機師，潛伏期曾到過芬蘭和新加坡。

另外，今日初步確診個案少於10宗。

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記者：蘇文軒