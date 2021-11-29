【疫苗接種】嶺大收緊疫苗接種要求　全體師生下學期須打針或每周一檢

▲ 嶺大宣布更新校園疫苗接種要求，全體師生明年均須接種疫苗。（資料圖片）

本港多間大學陸續收緊要求全體師生接種疫苗，嶺南大學今日（29日）公布，明年1月14日起，疫苗接種要求住宿者擴大至全體師生，如因醫療原因未能打針者須每周一檢，並在出入校園時出示相關電子證明，每5天到校多於1天的訪客等均受限制，但有慢性疾病或殘疾人士可申請豁免。

嶺大在本學年上學期僅要求宿生及舍監等住宿者接種疫苗，或每兩周一檢，惟據大學今日向師生發電郵表示，指隨著面授課堂恢復，並障大學成員健康，校方檢視校園健康及安全指引後，決定更新校園疫苗接種要求。

校方表示，2022年1月14日起，4類人士進入校園示須提供疫苗接種證明，包括全體學生、教職員、學生或訪客宿舍，以及每5天到校多於1天的訪客及承辦商；凡因醫療原因未能接種疫苗，必須每7天檢測1次；校方指明，倘有慢性疾病或殘疾人士不宜打針及檢測，可申請豁免上述要求，但須通過相關評估小組審查。

校方要求師生進入校園時，必須透過大學手機應用程式「LU Mobile」，出示電子「進入校園許可證」（Campus Entry Permit），以證明其已完成接種或每7天取得陰性檢測證明，校方接受獲政府認可的檢測方法，並接納免費的深喉唾液測試結果。

嶺大在電郵中強調全面接種疫苗是支持面對面授教學的關鍵因素，並提供信心以維持安全校園，全球證明接種疫苗後雖然仍有機會感染新冠肺炎，但患上重症或死亡的可能性較小，形容新安排符合整體大學社群最大利益。

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記者：馮琪雅