【深刻家教】兒子沉迷打機玩電話凌晨仍不睡　爸爸一招震撼教育︰工作不容易

▲ 有爸爸眼見兒子玩手機至凌晨仍不睡，帶他到市場了解別人的辛勞。

不少年輕人喜歡打機，甚至手機成癮。內地有爸爸眼見兒子沉迷打機、玩手機至凌晨仍不睡，為了讓兒子好好反思，凌晨帶他到市場了解別人的辛勞，明白不讀書，將來工作就不容易了。

兒子凌晨2時半仍玩手機

綜合內地傳媒報道，近日一段有關父子的影片在網絡傳開。從影片可見，一名爸爸凌晨2時半進入兒子房間，開燈後發現他躺在床上玩手機。兒子看來似是大專或大學生，爸爸問他為甚麼還不睡，兒子回應睡不著。於是爸爸跟他說「睡不著跟我去一個地方」，原來是要帶他到凌晨已開業的菜市場。

爸爸駕車帶兒子去目的地期間，兒子在車上仍機不離手。汽車上時間顯示為凌晨2時46分，可以看到前方路邊有不少小販聚集。爸爸向兒子表示，他們每天早上都這麼早起。

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菜販後悔沒好好讀書

爸爸跟一名擺攤的婆婆指，兒子凌晨3時還在打機，婆婆展示她因工作留下傷痕的手，勸勉年輕人說，「你們真的要讀書，不會騙你的」。凌晨3時的市場，已經有很多人為生活而努力。另一名男菜販與父子閒聊起來，說起自己的往事指以前媽媽叫他努力讀書，他說不讀，可是出來社會工作後，他體會到︰

讀書很累，現在想不到還更累了。

到他明白讀書的重要時，想上學已來不及了。他提醒眼前這位年輕人，「好好讀書，讀好書也是為了你們自己好」。爸爸語重心長地跟兒子說，「沒有讀書的人就這麼辛苦」、「兩三點鐘人家全都在做事，為了生存，你以為人家在睡覺」，「其實他們也很想讀書，但是來不及了」。兒子隨即點頭，似乎有所覺悟。

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責任編輯：王明芳