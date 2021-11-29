【校園欺凌】小五兒遍體鱗傷焦慮失眠拒返學　揭發2年來遭4同學欺凌毆打踢下體

▲ 台灣一名小五男生遍體鱗傷拒返學，媽媽始揭發兒子2年來遭4同學欺凌。

必需正視校園欺凌！台灣有名小學五年級生在兩來年持續被4位同學欺凌，遍體鱗傷，更不敢上學，媽媽向校方了解，初時卻未得以正視，媽媽心痛感崩潰，在網絡公開事件。

被4名男同學欺凌

綜合台灣傳媒報道，台灣彰化縣一名黃姓媽媽在上周五（26日）在facebook群組「爆料公社二社」發帖，指兒子本來活潑開朗的，但從小學三年級開始，就被同班4名男同學欺凌。

在2年期間，黃媽媽多次感覺兒子變得不太說話，有詢問兒子及老師，兒子總說沒事，老師也告知在學校一切正常。在今年暑假開學前，孩子失眠、焦慮、出現幻聽等，媽媽才揭發兒子被一直欺凌。

孩子忽然崩潰了！自己不自覺的發抖，開始自言自語，一直拜託我說他不要去讀書，孩子甚至嘗試傷害自己……

▲ 梁母指兒子在校被同學刻意推跌，多處受傷。（圖片︰爆料公社二社）

用𠝹刀威脅不可說出來

黃母帶兒子去看醫生，醫生建議做心理評估並揭發問題。兒子亦告訴媽媽自己被欺凌的一切。媽媽轉述兒子所說︰

嘲笑他的體型，罵三字經，莫名的毆打他身體，甚至把他的早餐傳來傳去丟到地上，用腳踢他、踢下體，跳到他的背後在歐打後腦把我兒子當馬騎。我兒子考試分數高分，就說我兒子作弊得來的，偷我兒子的東西，甚至拿美工刀威脅不可以回家說，還有說不完種種事件……

4位霸凌者沒悔意

在開學第二天（9月2日）媽媽致電校方告知有關欺凌事件，校方當時表示會處理。可是，數天後在9月6日，兒子上課時被其中1位同學打，隔天黃母前往學校了解，老師也找來涉事4名學生到校長室。黃媽媽形容4人「扮道歉」，

4個一副無所謂的態度，這時校方主任趕緊出來緩解說你們應該都不是故意的對吧！接著那四個一起哭說︰我們錯了！主任說先讓回教室，他們一出校長室在走廊上就馬上變臉笑了！

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校方初步表示霸凌事件不成立

數天之後，男童媽媽跟校方指報案提吿，校方召開會議，進行調查表示發現黃同學與其他同學過去常一起玩，過程中夾雜「同學間個別的偏差行為」，但日常生活觀察上，並未發現異常，因此霸凌事件不成立。

黃母再提出驗傷單等新事證，校方表示會繼續調查。彰化縣政府教育處表示，校方於9月13日召開防制校園霸凌因應小組第一次會議，會中決議組成調查小組展開調查，並於2個月內調查處理完畢。

黃母不滿校方回應，在相關帖文有更新，可見媽媽非常心痛，

可以請還給我小孩一個公道嗎？我好好的把一個健康活潑的孩子送去學校，還給我的是把一個孩子搞成這樣？我的孩子身體是一條命，我的孩子也是我的命。

網民支持追究到底

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責任編輯︰王明芳