【學霸睇樓團】吳日言女兒面試K1可憐爆喊　陳琪轉IB選校心得：太精叻不能讀傳統學校

▲ 陳琪、吳日言和黃芳雯分享為子女揀學校心得。

三位星級靚媽陳琪、吳日言 (Yan)和黃芳雯 (Paula)近日為開電視節目《學霸睇樓團》擔任主持，她們親身走勻各區睇樓，以媽咪角度分析單位及配套是否合適有小朋友的家庭。

三人接受TOPick訪問分享為子女揀學校的心得，已為三孩之母的陳琪依據孩子個性和讀書能力來選學校，她說：「我自己接受填鴨式教育，但仔女接受開放式教育時，我都要花時間去適應，始終教導子女上，家長的陪伴好重要。」

至於吳日言和黃芳雯兩位子女均就讀幼稚園，二人並非「催谷型」虎媽。

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▲ 陳琪、吳日言和黃芳雯為開電視節目《學霸睇樓團》擔任主持。

陳琪跟胡諾言育有3個小朋友，分別為12歲長女胡芷苓，8歲二女胡芷悠，5歲幼子胡澔錕，當年陳琪為希望長女入讀心儀學校想過「孟母三遷」。

陳琪說：「始終是大女，任何事情我們也特別著緊，包括衣、食、住和讀書，當年我們看中41網九龍塘區，這一區很熱門，但我們負擔不起該區的物業，而隔鄰正是40網石峽尾區，當時我們在想若果居於這區，『大抽獎』沒有份兒，但送接女兒就很方便，於是我們去又一村睇樓，中學時代我在該區讀書，所以覺得很有親切感，結果睇中當年中學老師所擁的物業，由於不好意思跟她議價，結果事情不了了之。」

由於九龍塘區置業很困難，加上兩名女兒可報讀直資和私立學校，陳琪其後為子女揀學校不受校網所規限。

▲ （陳永康攝）

至於吳日言跟黃芳雯未想過為子女入讀心儀學校而搬屋，Yan的2歲女兒Beatrice正就讀K1，相對較輕鬆：「我們居住港島區所屬校網也不錯，雖然為女兒挑選的幼稚園並非一條龍學校，但過往派位成縝也不遜，故不需要刻意遷就。」

黃芳雯育有一仔一女。四歲半長子天天正就讀K3，Paula謂丈夫婚前已居於元朗，她只是嫁雞隨雞，說到長子天天準備升小一，她打算安排他入讀直資或私校，故沒打算「孟母三遷」，她說：「加上元朗村屋空間大比較舒適，空間感對小孩的成長很重要。」

▲ 陳琪跟胡諾言育有兩女一子。

說到為子女揀學校的準則，身為三孩之母的陳琪最有心得，為方便照顧三名子女，三年前她安排大女由德望書院轉讀保良局蔡繼有小學，她說：「原先安排兩女兒入讀德望書院，因為近屋企方便接送，怎知沒預算下誕下兒子，加上姐姐想跟弟弟讀同一間學校，所以我揀了一所男女校，等他們三姊弟一起上學，始終媽媽記一個時間相對三個較容易吧。」

大女由傳統學校轉讀行IB學制小學，陳琪謂完全沒問題，但提醒家長要依據小孩個性和能力來挑選，「大女可以讀傳統學校，IB學校亦可；反而二女性格太精叻，傳統學校不合適她，沒可能夾硬安排她跟姐姐同校。」

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陳琪續說：「讀傳統學校可以為子女貼考試題目，但IB學校卻沒有，因為不知道會考你甚麼，所以要視乎孩子思考能力、創意和平日的表現。對我而言也是一種挑戰，因為我受填鴨式教育，當然懂得替他們溫習，但轉為自由開放式教育時，我都要花時間去適應，今時今日父母要陪子女讀書，正如我不停『重讀』一年級，始終家長的陪伴好重要。」

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一條龍學校獲不少家長追捧，就也是陳琪挑選蔡繼有小學原因之一，「大女準備升中一，但我不需要替她搵學校，相對會比較舒服，暑假可以計劃去那裡玩，我們沒有這方面壓力，所以我很欣賞一條龍學校。雖然說沒有壓力，但將來也要接軌其他考試，我都跟子女說要為自己負責，別令爸媽失望。」

校網並非陳琪選校的因素，但她也呼籲家長要考慮交通問題，她說：「我都想搬近學校一點，因為我家住西貢，小朋友要早1小時出門。」

▲ （陳永康攝）

吳日言跟黃芳雯的子女同樣就讀幼稚園，說到當年面試過程，Paula自言是佛系媽媽，當年兒子天要報考N班，她只報考了元朗萊恩幼稚園兼其分校，Paula說：「我挑選了這間英文幼稚園，因聽聞該校小一派位也不錯，我沒有刻意去揀Happyschool，反而揀一間程度較深的學校，我覺得兒子肯聽指令，想藉此『谷』下他。」

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至於Yan的女兒Beatrice為「細B」，未足3歲已經要讀K1，去年疫情下以拍片形式面試，Yan以痛苦來形容：「我從來不讓女兒接受電子產品，她沒碰過ipad或者智能電話，結果她的面試情況差到爆，當老師叫她唱歌或跟住音樂跳舞，她只懂得對著鏡頭喊，所有面試都failed，沒有一間學校肯取錄。」

最後女兒Beatrice入讀聖瑪加利大幼稚園，Yan打算安排女兒重讀K1，今年將報考另一幼稚園，希望讓她真正經歷面試過程。

▲ （陳永康攝）

至於會否為升小一做準備，Yan似乎有點佛系：「拍攝完這節目令我明白學校的教學模式，我也不其然有點壓力，我不想將讀書壓力加予女兒身上，這幾年會慢慢觀察下她，才於傳統學校、催谷型學校或happyschool作出挑選。」

而Paula跟老公早已取得共識，著重鍛鍊孩子創意和批判性思維多於學術知識的吸收，故打算為兒子報讀行IB課程的直資學校或私校，「拍攝節目時我請教了一些教育專家，了解完兒子的個性後，他們覺得兒子可以催谷一下，可以進取一點報考名校，起初只考慮家裡附近的直資學校，或者屆時多報幾間學校。」

Paula對兒子天天很有信心，她經常帶著兒子出活動或接受訪問，故也不算害羞，「他待人接物和品德也很好，這方面我沒有擔心，相信他不會突然失控。」

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場地提供：babejordan_party

化妝: Phoebe Y Image（陳琪）

髮型 : Sue cheung @ saloon festival walk（陳琪）、Oscar Ngan @iialchemy（吳日言）

記者：游艾維