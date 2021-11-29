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【假冒女團】李靜儀粉絲包場睇戲撐偶像　Heidi大受感動眼濕濕

娛樂 16:25 2021/11/29

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熱門 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

李靜儀新作《假冒女團》正在上映，粉絲包場撐偶像。

李靜儀（Heidi）與MIRROR成員「教主」Anson Lo（盧瀚霆）、李炘頤（Alina）、蘇皓兒（Chloe）和新人陳紫萱主演的電影《假冒女團》近日上映，日前Heidi的一班粉絲特地於北角某戲院包場齊撐偶像， Heidi亦抽空現身答謝粉絲。

因為疫情，Heidi已有兩年多未有跟粉絲近距離接觸，不過這次並非她首次與粉絲一起包場睇戲︰「以前拍《微交少女》，試過一齊睇戲，不過已經係好耐之前嘅事。」

她無奈說：「成日都想同粉絲有聚會，好似之前打算同Aka （趙慧珊）一齊同粉絲搞生日會，都因為疫惰取消咗，好開心今次可以同粉絲一齊睇戲。」

Heidi感動流淚

今次粉絲包場外，還製作一系列「應援紀念品」，Heidi大讚很有心思：「佢哋好有心，初時我以為只係包咗一間，原來係兩間，仲有粉絲因為痛位嚟唔到一齊睇，覺得好唔好意思。」

提到今次與粉絲一齊睇戲，Heidi透露有粉絲即將移民，今次是最後一次見面，得知後直言感到有點不捨︰「聽到後有點唔捨得，好似一個朋友同你講要移民，以後唔會再見，所以好珍惜當晚一齊睇戲嘅時間。」

她又笑言有粉絲穿畢業袍來睇戲，被對方「搞喊」︰「有粉絲著畢業袍搵我影相，覺得好感動，聽到佢話由中學鍾意我到大學畢業，陪伴佢一齊成長，聽到後都眼濕濕，好多謝一粉絲陪住我成展同進行，感謝佢哋一直嘅支持。」

最新影片推介：炎明熹專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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