【綠色金融】科大與港交所首度合辦可持續發展金融課程　明年初列MBA選修科

▲ 科大與香港交易所合辦可持續發展金融課程將於明年初推出。（資料圖片）

香港科技大學今日（29日）公布與香港交易所合作，明年初首次推出可持續發展金融課程，作為工商管理碩士課程選修科，為目前投資與基金管理業界發展迅速的領域培育人才，並協助香港發展為全球綠色金融樞紐；是次為港交所首度與亞洲學府就此領域合作，為高級管理人員提供相關課程。

新課程名為「可持續發展與商業實務」，率先於2022年春學期列作工商管理碩士課程選修科，由科大商學院與港交所共同籌劃，讓有志在這新興領域發展的學生，掌握新知識和技能，為香港發展成綠色金融中心填補人才缺口。

課程內容包括可持續發展金融和負責任投資的框架，探討不同資產類別的環境、社會與管治（ESG）投資方案、相關產品和策略方向，以及監管措施；在科大教師和港交所專家指導下，學生可了解綠色和可持續發展金融的不同挑戰和機遇；課程涵蓋多個主題，包括「可持續發展金融的背景、歷史和生態圈的主要持份者」及「可持續金融的最新發展：法規、標準及市場發展趨勢」等。

科大商學院副院長兼工商管理碩士課程主任陳泰元表示，該院的商學教育不僅目標為經濟作出貢獻，更希望回應不斷轉變和迫切的社會和環境需求，「我們很高興與港交所緊密合作，為畢業生帶來新的發展機會，並為可持續發展金融以至整個社會締造更美好的未來。」港交所董事總經理兼綠色及可持續發展金融主管許淑嫻則表示，港交所深信培育人才的重要性，很高興與科大商學院共同籌劃該課程，期待與新一代領袖分享在多個資本市場的知識和實踐經驗，共創淨零排放的未來。

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責任編輯：馮琪雅