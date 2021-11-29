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【萬千星輝】丁子朗最想奪「男飛躍」獎　何廣沛多謝Do姐提攜

娛樂 16:42 2021/11/29

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

丁子朗和何廣沛齊齊大晒「麒麟臂」。

TVB型男丁子朗（Karl）和何廣沛（Matthew），今日夥同ViuTV戀愛真人騷《阿女又戀嚟》參加者Catry（李創偉）和媚姨（陳月媚），現身新港城中心「《ONE PIECE海賊王》活動，更以動畫造型，跟7米高巨型充氣船長路飛合照。

丁子朗活動後表示正為新劇跟張寶兒、郭柏妍合作，自己要學習手語及駕駛電單車，好大挑戰。

在即將《萬千星輝頒獎典禮2021》上，丁子朗同時角逐「最受歡迎電視男角色」、「最佳男配角」、「最佳男主持」、「飛躍進步男藝員」、「最受歡迎電視電視拍檔」獎項，他笑言之前已提名過3屆，不敢多想獎項，但希望拿「飛躍進步男藝員」。

二人都是《ONE PIECE海賊王》粉絲。

至於何廣沛就獲提名「最佳男配角」、「最佳男主持」和「最受歡迎電視拍檔」獎項，他指《男神廚房》首次擔任男主持，全靠Do姐做得好，自己才有機會提名，但以平常心面對。

媚姨相隔數月再次重遇爆肌Catry。

近日於新節目《聲級學堂》表情包大放送的丁子朗，活動上表被指十足真人版「路飛」，他謙稱路飛比自己更靚仔有型，但也恨拍《ONE PIECE海賊王》真人版。

最新影片：炎明熹訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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